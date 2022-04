Minggu Ketiga Ramadan, Harga Pangan Merangkak Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Memasuki minggu ketiga bulan Ramadan , berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional Sleman Yogyakarta mulai bergerak naik. Tak hanya di Sleman, harga daging di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur juga fluktuatif."Harga daging baik ayam ataupun sapi di berbagai pasar tradisional di Sleman mulai mengalami kenaikan. Jika harga daging ayam sebelumnya masih Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp40 ribu hingga Rp42 ribu. Sementara daging sapi dari rata-rata Rp120 ribu per kilogram kini menjadi Rp125 hingga Rp130 ribu per kilogram," kata presenter Metro TV, Naila Husna dalam tayangan Newsline di Metro TV, Kamis, 21 April 2022.Tak hanya daging, harga sayur dan bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Seperti harga bawang putih kini menjadi Rp38 ribu per kilogram dan bawang merah menjadi Rp30 ribu per kilogram.Sementara stok daging sapi dan ayam selama Ramadan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dipastikan aman. Namun harga daging masih fluktuatif."Harga daging sapi terpantau normal, namun harga daging ayam mulai merangkak naik. Kini daging ayam dijual Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per ekor. Sementara harga bawang merah berkisar Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram," tutur Naila. (