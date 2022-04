Asuransi Sequis Financial dan Produk Terbaiknya

Tentang Asuransi Sequis Financial

Jakarta: Sequis Financial merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Sequis Financial merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.Informasi mengenai produk dan keunggulan asuransi Sequis Financial tentu dibutuhkan mereka yang ingin membeli produk asuransi satu ini.Buat mengetahui informasi lengkap mengenai pilihan produk asuransi dari Sequis Financial, silakan baca pada link berikut ini:Selain mengetahuinya dari link di atas, Anda juga bisa membaca informasi mengenai produk Sequis Financial di marketplace asuransi terlengkap dan terbesar di Indonesia, Lifepal.co.id.Seperti diketahui, Lifepal.co.id bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi terbaik Anda dalam mencari produk asuransi yang tepat dan sesuai kebutuhan.Tak hanya mengetahui produk asuransi Sequis Financial, informasi terlengkap dan terpercaya seputarjuga bisa Anda baca di Lifepal.co.id.Sequis Financial merupakan perusahaan asuransi yang bergerak sejak tahun 2005. Dahulunya perusahaan ini bernama PT Metlife Sejahtera (Metlife Indonesia), dan kini Sequis Financial telah melayani lebih dari 30 ribu jumlah polis dan total aset sebesar Rp490,3 miliar.Sequis Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbaik dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keungan (OJK). Perusahaan ini bekerjasama dengan perbankan nasional dan multinasional, serta didukung lebih dari 50 telemarketing profesional.Kantor PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) berada di Sequis Life Tower Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 71, SCBD, Jakarta.Asuransi ini memiliki banyak sekali keunggulan tidak kalah dengan asuransi sejenis lainnya. Banyak pilihan polis asuransi, klaim yang sangat cepat, pelayanan yang bagus, dan masih banyak lagi lainnya.Ada banyak sekali produk asuransi dari Sequis Financial yang didominasi oleh asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Berikut ini pilihan polis asuransi yang dapat Anda pilih:Merupakan asuransi jiwa yang diberikan kepada ahlis waris karyawan yang meninggal dunia. Nasabah akan mendapatkan uang pertanggungan mulai dari 5 juta dan aktif selama satu tahun dan bisa diperpanjang.Tak hanya itu saja, ada manfaat tambahan lain yang bisa didapatkan yaitu asuransi kesehatan dan pembedahan, asuransi melahirkan, asuransi kecelakaan, serta asuransi cacat tetap.Asuransi Q Health Protection memberikan manfaat berupa biaya harian kamar rumah sakit, biaya pembedahan, hingga meninggal dunia. Lewat asuransi ini, Anda bisa manfaat rawat inap dengan perawatan minimum 6 jam.Sementara itu, untuk manfaat pembedahan diperuntukkan bagi orang yang mengalami pembedahann akibat penyakit atau kecelakaan.Q Study Plan Insurance merupakan polis asuransi yang memberikan manfaat berupa uang pertanggungan jika tertanggung utama meninggal dunia dan uang pertanggungan tersebut dapat digunakan untuk pendidikan anak.Jika tertanggung meninggal dunia maka akan mendapatkan 150% uang pertanggungan. Sementara itu apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka akan mendapatkan uang pertanggungan 200%.Produk asuransi Sequis Financial yang satu ini menawarkan benefit berupa dana pensiun dan santunan meninggal dunia kepada karyawan sebuah perusahaan.Karyawan akan mendapatkan manfaat dana pensiun, santunan kematian, dan pembayaran-pembayaran yang lainnya.Asuransi Cacat Tetap dan Total masih merupakan bagian dari asuransi jiwa Sequis Financial. Asuransi ini diperuntukkan kepada karyawan perusahaan yang mengalami cacat tetap dan total yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan.Asuransi ini hanya diperuntukkan karyawan yang berusia 16-59 tahun dan uang pertanggungan diberikan apabila cacat terjadi sudah lebih dari 180 hari dan terus menerus.Kalau yang satu ini merupakan bagian dari asurasi kesehatan. Manfaat utamanya dirasakan oleh ahli waris yang tertanggung utamanya mengalami risiko meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan.Cara kerjanya kurang lebih sama seperti asuransi yang sudah dijelaskan. Yang membedakan untuk poin ini yaitu asuransi diperuntukkan bagi karyawan yang sedang melakukan rawat jalan.Beberapa contohnya yaitu konsultasi dokter umum, perawatan gigi, dan sebagainya.Nasabah akan mendapatkan biaya pertanggungan konsultasi dokter umum, dokter spesialis, serta biaya obat-obatan.Tak hanya itu saja, ada manfaat tambahan lainnya yaitu biaya pra persalinan, perawatan gigi, kacamata, fisioterapi, akunpuntur, dan masih banyak lagi yang lainnya.