Suntikan Pendanaan Bantu Perusahaan Rintisan untuk Mengembangkan Potensi

Jakarta: Pendanaan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia menunjukkan geliat yang semakin kencang. Dengan nafas dukungan Presiden Joko Widodo yang melahirkan Merah Putih Fund pada Desember 2021, pengembangan potensi startup melalui bantuan pendanaan semakin dikenal berbagai kalangan."Saat dulu memulai TaniHub Group, saya melihat 'mahalnya' akses bagi pendiri startup yang mungkin tidak semuanya memiliki hubungan dengan pemilik dana. Tidak hanya pendanaan, founders itu sosok-sosok yang 'haus' dengan ilmu, sehingga akses pada the right mentors atau experienced sources, tidak kalah penting," kata Founding & Managing Partner Tunnelerate Ivan Arie dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Februari 2022.Tunnelerate yang didirikan pada akhir 2021 memiliki misi mempercepat perjalanan pengembangan bisnis pendiri startup di Indonesia melalui ragam bentuk dukungan tanpa batas. Tunnelerate didirikan oleh mantan CEO TaniHub Ivan Arie bersama dengan Bharat Ongso, Riswanto, dan Ayunda Afifa.Melihat semakin ramainya inkubator dan akselerator bagi pendiri perusahaan rintisan di Indonesia, Operating Partner Tunnelerate Ayunda Afifa mengatakan, Tunnelerate hadir dengan konsep yang diyakini memberi ruang bagi para founders untuk tetap fokus pada apa yang harus menjadi perhatian utamanya, yakni membangun product yang dicintai user/customers."Program akselerator 10 minggu Tunnelerate ini untuk mendukung co-founders lebih laser focus pada pengembangan startup-nya. Offline session kami rancang hanya di Senin dan selebihnya program akan dilakukan online. Setiap startup berhak memilih mentor dan tentu tersedia akses komunikasi 100 persen dengan ekosistem partner, tim, dan network Tunnelerate," ujar dia.Tidak ada biaya yang dibebankan pada pendiri startup untuk mengikuti program ini. Sebaliknya, Tunnelerate fokus membangun partnership dengan perusahaan, institusi, baik privat ataupun badan pemerintah, yang ingin ambil bagian dalam Batch 1 Accelerator Program guna memastikan dukungan penuh jangka panjang bagi startup yang ikut di dalamnya."Mendirikan startup itu komitmen berat, sehingga kami yakin yang co-founders butuhkan di masa-masa awal atau 'early days' adalah dukungan holistik dan menyeluruh. Dengan program yang akan dimulai di 16 Mei sampai dengan 22 Juli 2022 nanti, kami optimistis dapat memastikan level the playing field bagi semua dreamers and doers out there," tambah Ivan.Dengan masa pendaftaran yang dibuka sejak 24 Januari sampai dengan 15 April 2022, Tunnelerate mengajak lebih banyak lagi pendiri startup di seluruh pelosok Indonesia untuk ambil bagian. Rangkaian kegiatan dilakukan tim Tunnelerate termasuk 'menjemput bola' dengan mendatangi kota-kota di luar Jakarta dan mengundang founders lokal.Komitmen Tunnelerate untuk mendukung startup tahap awal di Indonesia akan dilakukan melalui program akselerator perdana yang akan dilakukan pada 16 Mei 2022. Sebanyak 10 perusahaan rintisan terpilih akan berpotensi mendapatkan pendanaan masing-masing senilai USD100 ribu dan akses seumur hidup pada ekosistem jaringan Tunnelerate."Indonesia itu negara kaya, dari segala aspek kita adalah bangsa yang kaya. Keberagaman cara pikir, kinerja, dan budaya, adalah aset. Mengesampingkan perbedaan, startup life itu selalu tentang 'pushing boundaries dan making things happen'. Kalau spirit keduanya sudah ada, semua ide bisnis berbasis solusi dari masalah yang ada harus didukung," pungkasnya.