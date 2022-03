Jaga Distribusi, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Kebutuhan Pokok di Maros

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maros: Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Hal itu diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di Lapangan Pallantikang, Kantor Bupati Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.Dalam hal ini, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah bersinergi dengan menggandeng Perum Bulog, PT Sinar Mas, PT Wilmar, dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) guna menyediakan bapok dengan harga terjangkau, seperti minyak goreng, beras, gula pasir, dan tepung terigu."Kemendag akan terus memastikan keran distribusi tidak terganggu dan harga tetap terjangkau," ucap Jerry, dalam siaran persnya, Minggu, 13 Maret 2022.Dalam operasi pasar tersebut, Bulog menggelontorkan 1.000 kilogram beras premium (10 persen) yang dijual dengan harga Rp10 ribu per kilogram, 1.500 kilogram beras premium (10 persen) Rp9.400 per kilogram, 1.500 kilogram gula pasir Rp12 ribu per kilogram, dan 1.000 kilogram tepung terigu Rp8.500 per kilogram.Adapun PT Wilmar menyediakan 3.600 liter minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter dan PT Sinar Mas 5.700 liter seharga Rp13 ribu per 950 mililiter.Selain itu, anggota ritel Aprindo seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, Transmart, dan Indogrosir juga berpartisipasi pada kegiatan ini. Mereka menjual 1.130 liter minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter serta paket sembako seharga Rp50 ribu dan Rp100 ribu yang berisi gula, teh, kopi, beras, dan mi instan."Kemendag akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menjamin ketersediaan bapok, khususnya minyak goreng. Operasi pasar diagendakan digelar pemerintah hingga menjelang Idulfitri 2022 agar harga bapok tetap terjangkau seluruh lapisan masyarakat," terang Jerry.Menurut pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras per kilogram di Sulawesi Selatan berada di kisaran Rp8.650 hingga Rp11.350, gula pasir Rp14.350 sampai Rp15.250, minyak goreng kemasan Rp19.150 sampai Rp19.600, dan minyak goreng curah Rp16.800.Dalam kesempatan tersebut, Jerry juga menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara simbolis kepada pedagang di Pasar Tramo Maros."Bantuan fasilitas pembiayaan KUR diharapkan dapat membangkitkan perekonomian dan menggerakan kembali aktivitas transaksi jual beli di pasar rakyat," tutup Jerry.