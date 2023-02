Mengenal Sosok Suami Peggy Melati Sukma, Juragan Sapi Sukses di New Zealand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar bahagia baru saja datang dari pernikahan Peggy Melati Sukma . Melalui channel YouTube Arie Untung dikabarkan Peggy telah menikah dengan Reza Abdul Jabbar.Nama Reza Abdul Jabbar mungkin bukan orang baru di dunia usaha, khususnya di bidang peternakan . Pasalnya, ia merupakan peternak sukses yang memiliki ribuan sapi dan lahan ribuan hektare di New Zealand.Merangkum berbagai sumber, Kamis, 2 Februari 2023, sosok Reza Abdul Jabbar atau yang kerap disapa Dr. Reza merupakan orang asli Indonesia yang terlahir di Pontianak, Kalimantan Selatan.Sejak kecil ia sudah memiliki cita-cita menjadi seorang petani. Berkat kegigihannya serta semangatnya belajar dan menjalani usaha ia pun menjadi peternak muslim yang sukses.Mengutip channel Youtube Sapibagus TV, Dr. Reza banyak dikagumi oleh kalangan peternak sapi. Keputusannya untuk terjun di dunia peternakan itu diawali dari perpindahan Dr. Reza bersama ibunda ke New Zealand.Ia kemudian memutuskan mengambil sekolah khusus peternakan dan lulus sebagai sarjana profesional dari Messey University.Setelah lulus, ia bekerja di salah satu peternakan di New Zealand sebagai asisten manager. Selama bekerja di sana, ia mempelajari detail aktivitas peternakan sapi. Dari situ muncul keinginan membuka peternakannya sendiri.Pada awal memulai usaha peternakan, Dr. Reza memiliki 200 ekor sapi. Ia juga membeli lahan dari hasil tabungannya. Ia menjalankan usaha peternakan sapi bersama almarhum istrinya.Lambat laun, usaha peternakan Dr. Reza semakin berkembang. Saat ini ia telah memiliki lebih dari 4.000 sapi perah yang menghasilkan ratusan ribu liter susu sapi yang kemudian diolah kembali menjadi susu siap minum.Produk susu yang dihasilkan itu menjadi salah satu komoditi ekspor New Zealand yang menjangkau beberapa negara Asia Pasifik. Selain itu, produk dagingnya juga terkenal karena kepastian kehalalanya.Tak hanya jumlah sapi yang bertambah, luasan lahan yang dimiliki Dr. Reza pun bertambah menjadi 1.000 hektare yang berlokasi di Invercargill, New Zealand.Dalam menjalankan usaha ternak sapi di New Zealand, Dr. Reza menggunakan teknologi-teknologi canggih sehingga ia pun tidak mempekerjakan banyak orang untuk menjalankan bisnisnyaSelain peternak sapi, Dr. Reza juga dikenal sebagai Ketua Asosiasi Muslim Southland, Selandia Baru.