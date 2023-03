Ini Cara Dorong Bauran Energi Nasional Lewat Pembangunan PLTS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PLTS di daerah tertinggal

Jakarta: Akselerasi bauran energi di Indonesia memerlukan kolaborasi antar pihak guna mewujudkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang agresif. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), hingga saat ini bauran energi nasional tercatat di angka 14,11 persen.Angka tersebut menuntut berbagai pihak untuk melakukan upaya out of the box guna mengakselerasi pemenuhan target bauran energi tersebut. Cara untuk mencapainya salah satunya dengan menggaet pihak swasta dalam mendukung perkembangan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka EBT Kementerian ESDM Mustaba Ari menuturkan apresiasinya terhadap perusahaan pengembang energi surya yang telah menyediakan wadah bagi para mitra bisnis dan organisasi untuk saling belajar, sekaligus memberikan dampak terhadap kemajuan energi baru terbarukan di Indonesia."Kami saat ini terus memonitor perkembangan industri PLTS, dan turut menyampaikan kehadiran regulasi mengenai PLTS Atap diharapkan mampu dilihat menjadi peluang bagi pelaku industri PLTS Atap," jelas dia, dikutip dari Antara, Kamis, 23 Maret 2023.Representatif PLN Icon Plus Anne Aprina Priskila mengatakan saat ini PLN Icon Plus selaku bagian dari Grup PLN terus mengkoordinasikan beragam upaya bagi industri PLTS Atap terutama dalam hal perizinan."Selain itu kami juga sedang mengembangkan sebuah sistem yang mampu memonitor penggunaan listrik yang tersambung dalam jaringan. Kami berharap melalui upaya yang kami lakukan dapat turut serta mendukung misi peningkatan akses energi terbarukan di Indonesia,” ujar Anne.Sebagai salah satu perusahaan pengembang proyek energi surya di Indonesia, SUN Energy kembali berkolaborasi bersama pemerintah, mitra bisnis, dan organisasi generasi muda. SUN Energy berkolaborasi bersama Society of Renewable Energy (SRE Indonesia) menjalankan program elektrifikasi sistem PLTS di tiga desa terpencil dan tertinggal selama 2022.Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa (SUN Energy) Roy Wijaya mengungkapkan SUN Energy turut memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program elektrifikasi wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik secara optimal."Sebelumnya kami telah mengaliri 19 desa di Indonesia, dan pada hari ini, kami kembali memulai inisiatif kami untuk mengalirkan listrik desa-desa melalui pemanfaatan energi bersih, salah satunya di Desa Paya Cut, Kabupaten Bireun, D.I Aceh,” ungkap Roy Wijaya.