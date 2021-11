Airlangga: Pemberlakuan Vaccinated Travel Lanes Masih Dikaji

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mengkaji keikutsertaan Indonesia dalam koridor perjalanan Vaccinated Travel Lanes (VTL) dengan sejumlah negara. Hal ini dilakukan guna memulihkan sektor pariwisata di masa pandemi covid-19.Vaccinated Travel Lanes merupakan konsep pariwisata yang sedang digagas beberapa negara termasuk negara di kawasan Asia Pasifik untuk pejalan atau pelancong yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksin dan bisa membuktikannya dengan sertifikat vaksin."Kajian terhadap Vaccinated Travel Lanes terus dilakukan, namun pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara," ujar Airlangga, usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir Antara, Selasa, 16 November 2021.Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menurut Airlangga, sudah memerintahkan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan dari kunjungan wisatawan mancanegara.Baca: Siap-siap, Singapura Buka Akses Tanpa Karantina ke WNI Mulai 29 November Pemerintah, kata dia, akan memantau kondisi pandemi covid-19 di sejumlah negara sebelum melakukan kesepakatan perjalanan pariwisata dengan beberapa negara.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan saat ini kasus covid-19 di Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain.Data yang dipaparkan Airlangga menunjukkan kasus covid-19 di Indonesia sebanyak satu kasus per 100 ribu penduduk. Sedangkan di Thailand terdapat 89 kasus per 100 ribu penduduk, Singapura 454 kasus per 100 ribu penduduk, Malaysia 127 kasus per 100 ribu penduduk, dan Australia 51 kasus per 100 ribu penduduk.Jika dirinci berdasarkan data terkini per 14 November 2021, kasus aktif covid-19 di Indonesia sebanyak 9.018 kasus. Sementara penambahan kasus harian pada tanggal tersebut sebanyak 339 kasus.Sebelumnya, Indonesia berencana melakukan kesepakatan untuk membuka koridor perjalanan bersama dengan sejumlah negara, di antaranya Malaysia. Kedua pemimpin negara yakni Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob telah melakukan pembicaraan bilateral mengenai pembukaan jalur pariwisata.