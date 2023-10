TransNusa Buka Rute Baru Guangzhou dan Singapura, Segini Tarifnya

Perluas jangkauan Asia

(HUS)

Jakarta: PT TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa) membuka dua rute terbaru, yaitu Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN) dan Jakarta (CGK)-Singapura (SIN).Kedua destinasi ini akan mulai dilayani dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pertengahan November mendatang, dimana penerbangan Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN) akan dimulai pada 16 November 2023 dan penerbangan Jakarta (CGK)-Singapura (SIN) pada 20 November 2023."Pembukaan rute baru ini menjadi manifestasi komitmen kami untuk menjadi gerbang yang membuka lebih banyak lagi kesempatan bagi masyarakat menjelajah dan berpetualang bersama penerbangan TransNusa yang menghadirkan layanan premium dengan harga ekonomis," ucap Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto dikutip dari siaran persnya, Minggu, 15 Oktober 2023.Bayu mengungkapkan, pembukaan dua rute baru ini karena besarnya minat masyarakat dalam memilih Guangzhou dan Singapura sebagai destinasi liburan akhir tahun bersama keluarga. Kedua kota ini diketahui terkenal menawarkan keajaiban budaya, daya tarik wisata, dan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan.Didukung data yang menempatkan Singapura sebagai salah satu destinasi paling diminati, maskapai menjadwalkan penerbangan Jakarta (CGK)-Singapura (SIN)-Jakarta (CGK) akan beroperasi setiap hari.Sementara itu, penerbangan Jakarta (CGK) ke Guangzhou (CAN) akan hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dengan penerbangan dari Guangzhou (CAN) kembali ke Jakarta (CGK) dijadwalkan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu.Menyambut semarak pembukaan rute ini, TransNusa menghadirkan promo yang dapat dipesan mulai dari sekarang sampai 31 Oktober 2023, dengan periode terbang hingga 28 Oktober 2024.Adapun, harga tiket Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN) dibanderol mulai dari Rp2,288 juta. Sedangkan harga tiket Jakarta (CGK)-Singapura (SIN) tersedia mulai dari Rp799 ribu untuk sekali jalan.Menurut Bayu, TransNusa sukses meredefinisi identitas sebagai maskapai penerbangan berbiaya hemat atau Low Cost Carrier (LCC) dengan konsep Premium Service Carrier. Pada awal semester kedua lalu, perluasan jangkauan Asia ini menjadi keberhasilan TransNusa dalam melebarkan sayap bisnis dan memperkuat portofolio perusahaan."Konsep bisnis Premium Service Carrier yang kami bawa saat ini menawarkan produk serta layanan lebih baik daripada yang umumnya ditawarkan oleh Low Cost Carrier, bahkan sebanding dengan yang disediakan oleh Full Service Airline," sebut dia."Ini adalah strategi bisnis kami untuk menunjukkan bahwa TransNusa siap secara konsisten memberikan pelayanan dan pengalaman terbang yang Aman, Ekonomis dan Nyaman (Safe, Affordable and Comfortable) bagi masyarakat dan penumpang setia TransNusa," tambah Bayu.Ia menyampaikan, TransNusa senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan mengajak seluruh pelaku perjalanan agar juga memenuhi persyaratan perjalanan sesuai ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.Tiket penerbangan bersama TransNusa dapat langsung diakses melalui situs resmi maskapai di transnusa.co.id dan melalui agen perjalanan serta penjualan tiket resmi lainnya. Layanan pelanggan (customer care) perusahaan juga bisa dihubungi di nomor 021-63108888.