Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta: Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus melakukan inovasi untuk memenuhi beragam kebutuhan layanan finansial nasabah. Financial Super Apps BRImo kali ini menghadirkan fitur-fitur Surat Berharga Negara (SBN) yang memudahkan nasabah dalam melakukan pembelian SBN Ritel dan melakukan pengecekan kepemilikan SBN.BRI melihat antusiasme masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen investasi yang dijamin pemerintah ini sangat tinggi. Oleh karenanya, BRI mendatangkan solusi melalui digital banking BRImo sehingga mudah diakses oleh masyarakat.Salah satu instrumen investasi SBN, yakni Sukuk Ritel Seri SR017 yang dipasarkan oleh BRI pun sukses menarik perhatian masyarakat untuk berinvestasi. Ditunjang oleh akses pembelian yang mudah melalui BRImo, hasil penjualan SR017 di BRI mencapai Rp1,99 triliun per 14 September 2022. Penjualan tersebut mengalami peningkatan sebesar 38% dibandingkan penjualan seri sebelumnya SBR011 senilai Rp1,44 triliun.Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani berharap kemudahan dalam pembelian dan akses terhadap SBN semakin menggugah masyarakat untuk berinvestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan negara.“Melalui kemudahan yang kami berikan di BRImo, BRI berharap dapat berkontribusi optimal untuk melayani berbagai kebutuhan finansial nasabah sekaligus menyukseskan penggalangan dana pemerintah melalui penjualan SBN. Ke depan, kami akan terus melakukan inisiatif lagi sehingga dapat memberikan Economic & Social Values bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.Selain terdapat peningkatan dari nilai penjualan, jumlah investor SBN SR017 terus tumbuh. BRI mencatat terdapat peningkatan jumlah investor SR017 hingga 15% dibandingkan seri sebelumnya SR011.Dilihat dari komposisi investor, penjualan SR017 ini mengalami peningkatan pada segment investor millennial dan Gen-Z mencapai 35%. Tingginya minat investor millennial dan Gen-Z dalam berinvestasi pada produk keuangan milik pemerintah ini, turut didorong oleh proses pembelian yang cepat, canggih, dan aman melalui Financial Super Apps BRImo.Sebagai informasi, SR017 menawarkan imbal hasil sebesar 5,9% yang bersifat tetap (fixed). Dana hasil SR017 dialokasikan pemerintah untuk membiayai APBN, termasuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dan memperluas basis investor dalam negeri.“Kami menilai respon pasar yang luar biasa ini adalah hal yang sangat positif bagi seluruh stakeholder. Kami pun tentunya terus mengoptimalkan literasi dan edukasi terhadap produk SBN ritel yang diterbitkan oleh pemerintah,” ucapnya.Edukasi dan literasi digital merupakan salah satu fokus BRI untuk mencapai visi Champion of Financial Inclusion. Cara ini menjadi langkah BRI agar layanan digital banking, termasuk BRImo, dapat dinikmati masyarakat.Digital Banking BRImo tercatat telah memiliki lebih dari 100 fitur dan terhubung ke berbagai aggregator/biller. Hingga akhir Agustus 2022, pengguna BRImo telah mencapai 20 juta user, dengan volume transaksi mencapai Rp1.567 triliun atau tumbuh 117% Year on Year (YoY).