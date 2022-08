Laju Inflasi Indonesia Masih On the Track Dibandingkan Negara Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut tingkat inflasi Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Pada Juli 2022, masih tertahan di level 4,94 persen secara year on year (yoy) karena masih didukung alokasi subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah."Inflasi Indonesia per Juli 2022 adalah 4,94 persen (yoy), masih lebih baik dibanding beberapa negara seperti Turki yang inflasinya 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau AS yang 8,5 persen. Angka inflasi Indonesia itu karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun," kata Jokowi dalam akun twitter pribadinya @jokowi, dikutip Jumat, 19 Agustus 2022.Menurut Jokowi, inflasi tersebut masih didukung dengan tidak naiknya harga BBM, listrik, dan elpiji, di tengah krisis energi yang dihadapi dunia."Pertalite, pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, melainkan harga yang disubsidi oleh pemerintah tadi," ujarnya.Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam mengatakan, pemerintah Indonesia masih on the track dalam menahan laju inflasi dibandingkan negara lain sebab memiliki dua alasan utama."Pertama, karena di Indonesia itu produsen belum sepenuhnya mentransmisikan kenaikan harga bahan baku mereka ke harga konsumen ini terlihat di statistik, inflasi di tingkat produsen yang kita lihat dari indeks harga produsen itu juga naik di sekitaran 20 persen Indeks Harga Konsumen atau yang disebut IHK itu masih di sekitaran 4,94 persen tadi," ujar Piter, Jumat, 19 Agustus 2022."Jadi ada gap itu kan mencerminkan bagaimana produsen walaupun bahan bakunya itu sudah naik dia tidak menaikkan harga konsumennya, harga akhirnya itu sebesar kenaikan harga bahan baku. Kedelai naik 100 persen tempenya, mungkin naik cuman 50 persen atau gandum sudah terbang tinggi harganya tapi harga roti termasuk Indomie belum naik terlalu tinggi," imbuhnya.Baca: Jokowi Cermati 5 Provinsi dengan Inflasi Tertinggi, Mana Saja? Kedua, lanjut Piter, Indonesia berhasil mengendalikan inflasi karena adanya subsidi energi dari pemerintah kepada masyarakat, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, listrik. Bahkan Presiden Jokowi menyebutkan telah mengeluarkan subsidi sebesar Rp502 triliun untuk menekan harga pasar."Penyebab harga-harga kita masih bisa bertahan adalah adanya subsidi, BBM, gas listrik itu kita masih subsidi. Nah itu tidak ada di negara lain dua faktor ini, tidak ada di negara lain. Produsen tidak bisa melakukan itu karena faktor kedua yaitu tidak adanya subsidi dari pemerintah terutama dari sisi energi," bebernya.Diketahui, harga minyak mentah saat ini, harga keekonomian pertalite Rp17.100 per liter. Sementara, Indonesia masih menjual di harga Rp7.650 per liter. Begitu juga solar harga keekonomiannya saat ini Rp19 ribu per liter, namun Pertamina masih menjual Rp5.150 per liter.Di negara lain di dunia harga pertalite menjadi Rp17 ribu per liter dan bahkan ada yang Rp31 ribu per liter. Pertamax pun saat ini harganya disubsidi sehingga hanya dijual Rp12.500 per liter, karena harga keekonomiannya sebetulnya Rp17.300 per liter."Kan kita tahu kalau di Eropa, di Amerika itu harga di BBM itu sudah naik berkali-kali lipat setidaknya dua kali lipat harganya ada yang mendekati tiga kali lipat jadi itu benar-benar mendorong kenaikan inflasi," ucap Piter.Piter berharap dan mendorong pemerintah dapat terus menjaga inflasi itu terkendali dan untuk itu syaratnya adalah pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, termasuk tidak menaikkan listrik subsidi sebab kalau itu terjadi inflasi bisa meledak."Dan utama itu dengan tidak menaikkan harga BBM. Sepanjang pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi saya kira masih on the track," tutup Piter.