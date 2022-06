Harga Daging, Cabai, hingga Telur Naik Sebulan Jelang Iduladha

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga pangan seperti daging sapi, cabai, hingga telur ayam mulai merangkak naik sebulan menjelang hari raya Iduladha . Bahkan kenaikan harga cabai terjadi untuk semua jenis mulai dari cabai keriting sampai dengan cabai rawit merah dan rawit hijau.Dilansir dari Info Pangan Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022, harga daging sapi murni (semur) tercatat sebesar Rp146.944 per kilogram (kg) atau naik Rp348 dibandingkan hari kemarin. Sementara daging sapi has (paha belakang) sebesar Rp150.285 per kg.Harga cabai merah keriting sebesar Rp62.857 per kg naik Rp2.261, cabai merah besar Rp68.333 per kg naik Rp1.555, cabai rawit merah Rp75.428 per kg naik Rp1.428, cabai rawit hijau Rp64.971 per kg naik Rp4.120, dan telur ayam Rp28.685 per kg naik Rp260.Kenaikan harga juga dialami oleh daging ayam sebesar Rp130 menjadi Rp39.885 per ekor, bawang putih naik Rp12 menjadi Rp34.416 per kg, tepung terigu naik menjadi Rp9.714 per kg, dan ikan mas naik menjadi Rp36.966 per kg.Sementara itu, harga beras IR I turun menjadi Rp11.332 per kg, beras IR II turun menjadi Rp10.386 per kg, beras IR III Rp9.518 per kg, beras sentra I/Premium Rp11.930 per kg, dan minyak goreng curah juga turun Rp156 menjadi Rp16.843 per kg.Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit merah menjadi Rp64.300, minyak goreng curah Rp18.500 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp25.550 per kg.Untuk harga daging sapi kualitas 2 justru turun Rp2.250 menjadi Rp125.600, bawang merah sedang turun Rp3.100 Rp39.800 per kg, bawang putih sedang turun Rp800 menjadi Rp30.450 per kg, dan cabai merah besar turun Rp300 menjadi Rp56.300 per kg.Harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan menjadi Rp52.150 per kg, cabai rawit hijau Rp49.100 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp26 ribu, gula pasir kualitas premium Rp15.750 per kg, dan gula pasir lokal Rp14.700 per kg.