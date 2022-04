Wamendag: Aman, Pasokan Bahan Pokok di Serang Tercukupi!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memastikan pasokan bahan pokok (bapok) di Serang, Banten, aman dengan harga relatif terjaga. Hal tersebut disampaikan saat dirinya meninjau Pasar Lama, Serang."Dalam tinjauan langsung kami ke beberapa pedagang, terlihat ketersediaan bapok aman dengan harga relatif terjaga. Melalui kegiatan ini, kami sekaligus ingin memastikan ketersediaan bapok aman menjelang Lebaran . Sehingga, masyarakat dapat merayakannya tanpa rasa khawatir," ujar Jerry dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022.Dalam kunjungannya, Jerry turut memastikan ketersediaan minyak goreng di Pasar Lama, baik kemasan maupun curah, aman dan tercukupi. Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk distributor dan produsen, dalam memastikan pasokan dan harga bapok relatif terjaga."Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu sigap memantau dan memastikan ketersediaan stok bapok di masing-masing daerah," ungkapnya.Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Lama, Serang, Banten, harga beras premium tercatat Rp12 ribu per kilogram, beras medium Rp10 ribu per kilogram, gula pasir Rp15 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan premium (Sunco) Rp26 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam Rp38 ribu per kilogram.Telur ayam ras Rp22 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu sampai Rp38 ribu per kilogram, bawang putih honan Rp32 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram, dan cabai merah besar Rp30 ribu sampai Rp40ribu per kilogram.