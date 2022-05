Jelang Subsidi Dicabut, Harga Minyak Goreng Curah Masih Jauh di Atas HET

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah berencana mencabut subsidi minyak goreng pada 31 Mei 2022. Pencabutan dilakukan seiring terus menurunnya harga di pasaran. Selain itu, ekspor minyak goreng dan turunannya juga sudah mulai diizinkan.Namun, di Pasar Kopro atau Pasar Tradisional Tomang Barat, Jakarta Barat, harga minyak goreng masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Para pedagang masih menjual rata-rata Rp19.000 per liter untuk minyak goreng curah. Padahal, pemerintah menetapkan HET Rp14.000 per liter.Melansir situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak goreng di DKI Jakarta menembus angka Rp19.850 per liter. Sedangkan, rata-rata harga nasional per 25 Mei 2022 mencapai Rp18.550 per liter."Saya jual sih Rp18.000 ya, rate 18 (ribu) sampai 20 (ribu) lah,” kata Sufi'i, pedagang minyak goreng curah dalam tayangan Top News di Metro TV, Kamis, 26 Mei 2022.Sufi’i menuturkan ia terpaksa menaikkan harga di atas HET. Sebab, harga distributor sendiri sudah mahal, yakni Rp15.500 per liternya.Di Pasar Kopro juga masih ditemukan beberapa kios yang menjual minyak goreng curah dengan HET. Para pedagang yang tergabung dalam program Minyak Goreng Rakyat (Migor Rakyat) menjual minyak goreng bersubsidi seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Para pembeli Migor Rakyat diwajibkan mencantumkan KTP dan dibatasi pembeliannya yaitu maksimal dua liter per orangnya.Baca: Pedagang Resah Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengeluarkan dua kebijakan terkait aturan pencabutan subsidi minyak goreng. Kebijakan pertama yaitu membahas sistem Domestic Market Obligation (DMO) yang tertuang dalam Permendag Nomor 33 Tahun 2022. Kebijakan lainnya yaitu Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan ekspor seluruh jenis sawit.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga minyak goreng curah akan sesuai dengan HET meskipun subsidinya telah dicabut. Harga minyak goreng curah diperkirakan kembali normal dalam seminggu atau dua minggu kedepan. Diharapkan, pencabutan subsidi ini juga diiringi oleh pemerataan distribusi.