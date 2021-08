Lapangan Sidayu dan Banyu Urip Hasilkan Tambah Produksi Migas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) memastikan proyek Sidayu yang dikerjakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) di Lapangan Sidayu , Ujung Pangkah, Jawa Timur akan onstream pada Agustus 2021.Kepastian ini diperoleh setelah pelaksanaan kerja ulang Re-entry Sumur Siday-4V yang mendukung pelaksanaan proyek dilaporkan menghasilkan tambahan produksi minyak sebesar 4.100-4.300 barel per hari (bph) dan gas sebesar 2,07 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Hasil produksi tersebut diperoleh dari dua lapisan Kujung yaitu K1Z2 dan K1Z3 yang diproduksikan secara commingle."Hasil pemboran mengindikasikan produksi yang lebih besar dari perkiraan awal. Sebelumnya, tes produksi pada 15 Agustus 2021 menunjukkan laju produksi hidrokarbon hasil stimulasi lapisan K1Z3 menunjukkan laju produksi hidrokarbon sebesar 3.016 BOPD dan 0,8 MMSCFD. Tetapi setelah dilakukan acidizing, perkiraan laju produksi yang diperoleh meningkat," kata Kepala Divisi Pemboran SKK Migas, Surya Widiantoro, Rabu, 18 Agustus 2021.Lapangan Sidayu berlokasi sekitar empat kilometer dari lapangan utama Blok Pangkah di Ujung Pangkah, Jawa Timur. Pekerjaan kerja ulang Sumur Sidayu-4V merupakan bagian dari rencana pengembangan atau plan of development (POD) Lapangan Sidayu yang disetujui SKK Migas pada 20 Oktober 2017 dan menjadi salah satu dari 12 proyek yang dicanangkan SKK Migas untuk onstream di 2021.Pekerjaan kerja ulang Sumur Sidayu-4V rencananya dilakukan selama 37 hari dimulai sejak 13 Juli 2021 dan hingga saat ini masih berlangsung. Saat ini SIPL sedang melakukan tes produksi setelah selesai melakukan stimulasi pada lapisan K1Z3 untuk meningkatkan performa produksi. Mengalirnya minyak dari sumur Sidayu-4V merupakan first oil pada Lapangan Sidayu tersebut.Sesuai dengan POD, setelah kerja ulang Sumur Sidayu -4V masih terdapat tambahan dua pekerjaan lanjutan yaitu kerja ulang Re-entry Sumur SID-3ST dan pengeboran Sumur SD-1. Produksi awal dari tiga sumur Lapangan Sidayu tersebut ditargetkan mencapai sekitar 7.000 bph untuk minyak dan 3,9 mmscfd untuk gas. Produksi dari Lapangan Sidayu akan terhubung dengan fasilitas produksi lepas pantai di Well Head Platform-B (WHP-B) dan Compression Processing Platform (CPP) melalui pipa bawah laut.Peningkatan produksi juga berhasil dilakukan di Wilayah Kerja (WK) atau Blok Banyu Urip yang dikelola KKKS ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL). Kegiatan perawatan sumur di Sumur B01 dan C02 yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dilaporkan berhasil menambah produksi hidrokarbon sebesar 8.000 bph. Pekerjaan perawatan sumur gas shut off di Sumur B01 dan acid wash C02 merupakan bagian dari POD Lapangan Banyu Urip.Pekerjaan perawatan sumur gas shut off di Sumur B01 dilakukan selama 21 hari dimulai sejak 11 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. Hasil tes produksi sebelum gas shut off sebesar 7.000 bph untuk minyak dan 17 mmscfd untuk gas. Sedangkan setelah gas shut off sebesar 10 ribu bph dan empat mmscfd.Sementara perawatan sumur acid wash di Sumur C02 dilakukan selama 13 hari dimulai sejak 7 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021. Hasil tes produksi sebelum acid wash sebesar 4.500 bph untuk minyak dan 1,5 mmscfd untuk gas. Sedangkan setelah acid wash sebesar 9.500 bph dan 3,5 mmscfd.Tingkat produksi puncak lapangan Banyu Urip telah berlangsung selama lima tahun atau tiga tahun lebih lama dari estimasi POD awal. Selain itu, tingkat produksi minyak saat puncak juga sekitar 30 persen lebih tinggi dari rencana tingkat produksi POD awal.Sesuai dengan karakteristik alamiah reservoir, Lapangan Banyu Urip juga mengalami penurunan laju produksi yang diindikasikan dengan peningkatan rasio air, rasio gas serta terjadinya scale di beberapa sumur-sumur produksi.Tambahan produksi minyak di Sidayu dan Banyu Urip sekitar 12.100-12.300 bph akan berkontribusi pada upaya pencapaian target lifting minyak di 2021.(Des)