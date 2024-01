RUPSLB KB Bukopin Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Advertisement

Jakarta: PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melakukan perubahan susunan pengurus di jajaran dewan komisaris dan direksi. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Melalui keputusan aklamasi, RUPSLB menyetujui penunjukan Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Bank KB Bukopin. Dalam rapat tersebut juga menunjuk Im Jang Hyuk sebagai Direktur Bank KB Bukopin.Adapun perubahan susunan pengurus Perseroan ini berlaku secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang melibatkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Perubahan susunan pengurus Perseroan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemegang saham untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan yang terus berkembang. Kami yakin perubahan ini akan memberikan semangat baru untuk mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia," kata Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee.Sebelumnya, Seng Hyup Shin menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank KB Bukopin. Sementara, Im Jang Hyuk menduduki jabatan Director KB Securities Co., Ltd.Tom (Woo Yeul) Lee menambahkan, penyegaran yang dilakukan Perseroan akan semakin memperkuat harmonisasi dan kolaborasi, serta diharapkan mampu mengakselerasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin."Kami optimistis Komisaris dan Direktur yang baru, akan mampu membantu memperkuat berbagai program bisnis bank KB Bukopin di masa depan, sekaligus melakukan fungsi pengawasan, dan rekomendasi untuk kemajuan Perseroan," kata Tom.Berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2024, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank KB Bukopin adalah sebagai berikut:Komisaris Utama - Jerry MarmenWakil Komisaris Utama - Seng Hyup Shin*Komisaris - Nanang SupriyatnoKomisaris Independen - Tippy JoesoefKomisaris Independen - Hae Wang LeeKomisaris Independen - Stephen LiestyoKomisaris Independen - Sukriansyah S. LatiefKomisaris Independen - Eugene K. GalbraithDirektur Utama - Woo Yeul LeeWakil Direktur Utama - Robby MondongDirektur - Helmi FahrudinDirektur - Dodi WidjajantoDirektur - Yohanes SuhardiDirektur - Henry SawaliDirektur - Young Eun Moon*Direktur - Jung Ho HanDirektur - Im Jang Hyuk**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.