Bisnis Madu Melesat Sejak Pandemi

Key Leader Regional Marketing HDI Su Mae Chia. Foto: Rizkie Fauzian/Medcom.id

Jakarta: Perusahaan network marketing, PT Harmoni Dinamik Indonesia (HDI) mencatat kenaikan penjualan sejak pandemi covid-19. Bahkan kedua produk andalannya yakni Propoelix dan Clover Honey menopang penjualan di Indonesia.Chairman and CEO Harmoni Dinamik Indonesia Brandon Chia optimistis jika penjualan bakal terus mengalami kenaikan, bahkan di e-commerce terus meningkat sejak pandemi."Penjualan produk melalui e-commerce pada awal dikembangkan pada 2019 hanya satu persen. Namun, seiring berjalan pandemi penjualan produk di e-commerce langsung melonjak hingga 70 persen," jelasnya dalam acara HDI Leadership yang digerlar di atas Spectrum of the Seas.Brandon mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya memperkuat e-commerce dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dirinya juga mengedepankan bisnis yang humanis serta mendukung pertumbuhan semua pemangku kepentingan mulai dari karyawan hingga enterpriser.Key Leader Regional Marketing HDI Su Mae Chia menuturkan produk kesehatan seperti Propoelix dan Clover Honey banyak diminati masyarakat Indonesia saat pandemi covid-19. Bahkan kedua produk tersebut memberikan konstribusi terbesar."Kedua produk tersebut memberikan kontribusi sekitar 70-80 persen terhadap penjualan perusahaan . Indonesia merupakan pasar terbesar untuk produk HDI, mayoritas wanita yang berusia 30 tahunan dan sudah menikah," jelasnya.Melonjaknya penjualan produk kesehatan di Indonesia sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, termasuk menjaga kekebalan daya tahan tubuh selama pandemi covid-19. HDI pun optimistis penjualan akan meningkat tahun ini."Saya pikir terutama selama covid-19, itu cukup dikenal luas terutama di Indonesia. Selama pandemi semua orang sangat peduli tentang menjaga kekebalan tubuh, disitulah produk kami benar-benar menjadi pusat perhatian," jelasnya.Su Mae Chia mengungkapkan jika HDI bakal memperluas pasar di Asia dan mengincar Vietnam karena dianggap potensial. Namun, rencana ekspansi tersebut belum dapat dijelaskan lebih rinci."Jadi saya pikir negara selanjutnya yang kami pertimbangkan adalah Vietnam. Sebab, menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kami. Misalnya, dalam hal seperti demografi pasar, hingga jenis permintaan," ungkapnya.Saat ini produk yang dijual HDI dapat ditemui di Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Indonesia. Selain itu, produk HDI juga cukup lengkap mulai dari suplemen hingga skincare (perawatan kulit).HDI juga mulai merambah ke bisnis syariah yang dibuktikan sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 18 November 2021. Dengan ini, HDI berkomitmen untuk menjalankan bisnis berprinsip syariah.Menurut Brandon, bisnis syariah di Indonesia dinilai prospektif ke depannya. Bahkan konsep syariah ini sangat baik, terutama untuk bisnis karena sangat menghargai sesama manusia dan menjalankan bisnis berdasarkan rasa kepercayaan."Jadi kita menjunjung tinggi syariah karena ini praktik bisnis yang baik. Selain itu, Indonesia memang mayoritas masyarakatnya muslim," jelas Brandon.Dengan demikian, ia melihat sejumlah peluang untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah ini di Indonesia. Sehingga, bisnis yang dijalankan bukan hanya bermanfaat bagi umat muslim di Indonesia melainkan juga bagi seluruh enterpriser HDI."Jadi kami berkomitmen melakukan hal yang baik untuk semua baik bagi umat muslim dan seluruh enterpriser kami," ujar dia.HDI menjadi salah satu dari 11, di antara 293 perusahaan Multi-Level-Marketing (MLM) yang terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan tersertifikasi syariah oleh DSN-MUI. Seluruh produk HDI telah mendapat izin edar (Nomor Registrasi) dari Badan POM RI.Produk impor HDI juga telah mendapat Sertifikat Halal dari The Islamic And Nutrition Council of America (IFANCA), dan IFANCA telah diakui oleh MUI sesuai dengan Decree of The Indonesian Council of Ulama (ICU) tentang "List of Approved Foreign Halal Certification Body” (Daftar Badan Sertifikasi Halal Asing) terbaru.Untuk produk HDI Clover Honey telah mendapatkan akreditasi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada Juli 2021.