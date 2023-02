Kompak Sesuaikan Harga, Mana Lebih Murah BBM Shell, BP-AKR atau Pertamina?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Indonesia mengalami perubahan harga per 1 Februari 2023.Tak hanya Pertamina yang menaikkan harga pertamax turbo dan pertamina dex, tetapi SPBU Shell dan BP AKR juga melakukan penyesuian harga BBM.Melansir laman shell.co.id , Shell melakukan penaikan harga BBM untuk jenis Shell Super, shell V-Power, Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+. Sementara Shell Diesel Ekstra tidak mengalami penyesuaian harga.Sementara itu, mengacu harga di laman bp.com SPBU BP AKR juga menaikkan harga BBM-nya yaitu BP 90, BP 92, dan BP Ultimate. Sementara untuk BP Diesel mengalami penurunan harga.Berikut rincian harga BBM Pertamina, Shell, dan BP:Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.850 naik dari sebelumnya Rp14.050 per liter.Pertamina Dex (CN 53): Rp16.850 naik dari sebelumnya Rp16.750 per liter.Pertamax (RON 92): Rp12.800 per liter (tetap).Pertalite (Ron 90): Rp10.000 per liter (tetap).Dexlite (CN 51): Rp16.150 per liter (tetap).Bio Solar: Rp6.800 per liter (tetap).Shell Super (RON 92): Rp13.950 naik dari sebelumnya Rp13.030 per liter.Shell V-Power (RON 95): Rp14.620 naik dari sebelumnya Rp13.810 per liter.Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp16.980 naik dari sebelumnya Rp16.890 per liter.Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp14.980 naik dari sebelumnya Rp14.180 per liter.BP 90 (RON 90): Rp13.860 naik dari sebelumnya Rp12.940 per liter.BP 92 (RON 92): Rp13.950 dari sebelumnya Rp13.030 per liter.BP Ultimate: Rp14.620 naik dari sebelumnya Rp13.910 per liter.BP Diesel: Rp16.260 turun dari sebelumnya Rp16.301 per liter.