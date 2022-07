Pecut Inovasi, PKT Perkuat Core Value Adaptif dan Kolaboratif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terus mendorong karyawannya untuk berinovasi. Salah satunya meningkatkan internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan perusahaan melalui AKHLAK Talk, dengan core value Adaptif dan Kolaboratif.Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam memperkuat internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan BUMN, khususnya bagi karyawan Pupuk Indonesia Grup.Dari kegiatan ini diharap core value AKHLAK sebagai semangat dalam mendorong kinerja, mampu diterapkan secara konsisten sebagai identitas dan perekat budaya kerja secara berkelanjutan."Utamanya dalam dua core value yang kita bahas kali ini, agar insan Pupuk Indonesia Grup terus mengedepankan inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, serta mampu membangun kerja sama yang sinergis di lingkungan kerja," ujar Qomaruzzaman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 29 Juli 2022.Dilanjutkannya, AKHLAK sebagai budaya kerja BUMN sudah seharusnya diterapkan secara utuh sesuai kebijakan perusahaan. Khusus lingkup PKT, Adaptif merupakan core value AKHLAK paling kuat, dimana perusahaan tengah melakukan inisiatif strategi untuk pengembangan bisnis di fase kedua pertumbuhan dalam empat dekade ke depan.Semangat 'Future is Ours' yang digaungkan PKT pun menjadi bagian implementasi Adaptif untuk mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan merespons perubahan dengan sangat baik."Terlebih PKT saat ini didominasi karyawan milenial, sehingga butuh sistem dan keteraturan dengan memahami value dari tiap generasi," tambah dia.Lebih lanjut, Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan juga mengungkapkan internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan Pupuk Indonesia Grup terus didorong perusahaan secara kontinyu, dengan menanamkan seluruh nilai melalui role model dari atas ke bawah agar mampu terimplementasi dan berdampak terhadap kinerja unggul."Seperti Adaptif, salah satunya dilihat dari beragam inovasi yang lahir dan digagas untuk mencapai kinerja optimal. Tinggal kedepan bagaimana meningkatkan jumlah ide kreatif menjadi sebuah terobosan, sehingga mampu meningkatkan revenue maupun efisiensi secara signifikan," terang Tina.Seiring transformasi bisnis Pupuk Indonesia , budaya adaptif sudah seharusnya dilaksanakan secara kolaboratif, guna mendorong kontribusi karyawan melalui kerjasama aktif untuk memberikan nilai tambah terhadap kemajuan perusahaan. Sebab kunci dari keberhasilan kolaborasi, diukur dari adanya perubahan ke arah lebih baik dan tercermin dalam semangat kerjasama yang dibangun."Untuk itu kami berpesan, budaya Adaptif dan Kolaboratif ini bisa terus ditingkatkan insan perusahaan dalam aktivitas kerja, agar Pupuk Indonesia mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi bangsa dan negara. Sekaligus menjadi role model budaya AKHLAK di lingkup BUMN ," pungkas Tina.