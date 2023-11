Gas Lagi, Emas Antam Tembus Rp1,124 Juta/Gram

Harga emas dunia



Advertisement

(SAW)

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas Antam semakin mahal seiring dengan kenaikan harga emas dunia yang kembali menyentuh level di atas USD2.000 per ons.Mengacu laman Logam Mulia, Rabu, 29 November 2023, harga emas Antam untuk ukuran satu gram naik Rp9.000 dengan dibanderol di level Rp1,124 juta.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam mematok harga sebesar Rp1,023 juta untuk ukuran satu gram atau naik Rp9.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Rabu, 29 November 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp612 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,124 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,192 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3, 268 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,424 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,770 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,762 juta.Emas batangan 50 gram: Rp53,405 juta.Emas batangan 100 gram: Rp106,690 juta.Emas batangan 250 gram: Rp267,337 juta.Emas batangan 500 gram: Rp532,375 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,064 miliar.Harga emas mencapai level tertinggi lebih dari enam bulan. Ini didorong oleh melemahnya dolar dan ekspektasi Federal Reserve AS telah selesai menaikkan suku bunga.Dikutip dari Investing.com, emas spot naik terus sebesar 0,18 persen di USD2.044,89 per ons pukul 07.02 WIB setelah ditutup melonjak 1,53 persen pada sesi Selasa, 28 November 2023. Emas berjangka untuk penyerahan Desember lanjut naik 0,2 persen ke USD2.045,70 per ons usai berakhir melesat 1,62 persen.