Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Lebih Tepat Sasaran dengan Metode Door to Door dari Pos Indonesia

KPM Puji Pelayanan Door to Door Pos Indonesia

(ROS)

Semarang: PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos Ind melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako untuk triwulan I 2024 di wilayah Semarang. Bantuan tersebut disalurkan kepada 16.649 keluarga penerima manfaat (KPM).Penyaluran bantuan ini dilaksanakan Kantorpos KC Semarang. Menurut Executive General Manager Kantorpos KC Semarang Rusdi Sanjaya, penyaluran bansos PKH dan sembako berjalan dengan lancar. Bahkan, sudah terealisasi 61 persen pada hari pertama."Sebanyak 9.900 KPM yang sudah mendapatkan bantuan ini dan ada sisa sekitar 6.300 KPM. Mungkin dalam waktu sehari dua hari sudah selesai kami kerjakan," ujar Rusdi.Pos Indonesia menyiapkan strategi agar penyaluran terealisasi dengan baik. Mulai dari strategi penyaluran melalui Kantorpos, penyaluran melalui komunitas, hingga penyaluran door to door (mengantar bantuan langsung ke rumah KPM).Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Cash kepada para petugas atau juru bayar. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan teknologi canggih seperti face recognition dan geo tagging.Rusdi pun mengakui penggunaan aplikasi tersebut sangat efektif untuk melakukan verifikasi terhadap KPM. Baik dari kecocokan identitas maupun daerah tempat tinggal mereka.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)"Aplikasi PGC nya lebih baik dan versinya sudah lebih meningkat. Kemudian, proses perekaman wajah sudah ada face recognition. Jadi ada kepastian bahwa seseorang tersebut adalah penerima yang sah," kata Rusdi.Meski demikian, Rusdi tidak menampik adanya kendala yang dialami saat para petugas Kantorpos melakukan penyaluran. Namun, kendala tersebut yang dihadapi bersifat nonteknis. Misalnya, para KPM tidak bisa menerima bantuan tersebut karena sudah meninggal dunia atau pun sudah pindah tempat tinggal."Tapi, bisa diselesaikan. Biasanya, ketika kami menyalurkan pasti ada yang tidak datang. Mereka tidak bisa hadir karena mungkin sedang ada pekerjaan di luar kota, alamat rumah penerima tidak ketemu. Kalau kendala seperti itu biasanya kami berkoordinasi dengan desa atau pun dinas sosial. Sisanya lagi juga ada yang meninggal dunia. Hal tersebut menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan 100 persen," jelas Rusdi.Rusdi mengaku banyak masyarakat puas dengan pelayanan Kantorpos. Terutama dalam melakukan penyaluran bantuan."Berdasarkan pengalaman, pelayanannya lebih disukai masyarakat. Mereka juga nyaman dengan Kantorpos karena kami bisa cepat, tepat sasaran, dan permasalahannya minim," kata Rusdi.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)"Jadi bisa dikatakan tidak ada permasalahan, tidak ada komplain, tidak ada pengaduan. Cepat itu kita bisa melebihi ekspektasi. Kami pernah menyalurkan dalam 1,5, lebih banyak dari target harian. Jadi kami bisa melakukan penyaluran dengan cepat. Masyarakat juga lebih familier dengan Pos," lanjutnya.Salah satu pelayanan Kantorpos yang paling mendapat apresiasi adalah pelayanan door to door. Masyarakat merasa diringankan dan dimudahkan dalam menerima bantuan berkat metode tersebut.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Hal tersebut diakui Lilis Nugi Rahayu Lurah Bugangan Kecamatan Semarang Timur Kota semarang. Kata dia, metode door to door ini membuat penyaluran bantuan tepat sasaran."Alhamdulillah, kegiatan door to door ini lebih tepat sasaran. Pemerintah juga tahu kondisi sesungguhnya. Yang diberi bantuan seperti mereka tidak bisa beraktivitas, jauh dari keluarga, tempat tinggal beliau juga kurang memadai," katanya."Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan juga Kantorpos yang telah membantu warga kami agar mendapatkan kebahagiaan," tambahnya.Ia pun memuji kinerja Kantorpos yang saat ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan, ia salut dengan komitmen Kantorpos untuk mendekat kepada masyarakat."Luar biasa saat ini kinerja Kantorpos. Pelayanannya prima. Mereka langsung turun ke lapangan, langsung menyentuh ke masyarakat. Dua jempol untuk Kantorpos. Sekarang banyak berubah," katanya.Apresiasi atas pelayanan door to door juga dilontarkan salah satu KPM Sumiyarni Asih di Semarang. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan door to door. Mengingat, kondisinya yang terbatas untuk bisa mengambil bantuan di Kantorpos.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)"Saya senang diantarkan bantuan ini. Saya enggak perlu merepotkan orang lain untuk jalan. Saya kan tidak bisa jalan. Kalau saya merepotkan orang lain tidak enak. Kalau saya berjalan, orang lain harus menggendong saya untuk naik mobil. Kan enggak enak," katanya.Ia mendapat bantuan Rp200 ribu. Ia menilai bantuan ini sangat bermanfaat dan membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari."Uang ini akan saya gunakan untuk kebutuhan saya. Kadang ada sisa, saya tabung untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan saya nanti," ujarnya.Ia juga mengapresiasi para petugas Kantorpos yang bersedia mengantarkan bantuan langsung ke rumahnya. "Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas Kantorpos yang sudah mau mengantar bantuan ke sini, mengunjungi saya," katanya.Ungkapan syukur juga diucapkan warga lainnya, Hardianto yang merupakan perwakilan dari KPM Sukarni. Ia menilai pelayanan door to door membantu ibunya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit."Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bantuan ini sangat membantu ibu saya dan juga meringankan beban saya," kata Hardianto.Hardianto menilai bantuan ini juga membantunya untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pampers."Sehari ibu pampers dua kali. Kalau nominalnya dua kali itu Rp15 ribu," katanya.Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo serta pemerintah melalui Kementerian Sosial yang membuat program bantuan ini. Ia pun mengapresiasi Pos Indonesia yang juga memberikan pelayanan terbaik dalam menyalurkan bantuan ini."Terima kasih kepada Bapak Jokowi dan Pos Indonesia yang memberi bantuan kepada ibu saya. Saya sebagai wakil penerima, banyak-banyak mengucapkan terima kasih," tuturnya."Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas Kantorpos yang sudah mau mengantar bantuan ke sini, mengunjungi saya," tuturnya.