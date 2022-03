Hampir Semua Harga Bahan Pokok Naik, Minyak Goreng Paling Meroket!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjelang bulan puasa, hampir semua harga bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), terdapat delapan bahan pokok yang mengalami kenaikan.Kenaikan paling tinggi tercatat pada minyak goreng kemasan premium yang dijual sebesar Rp23.400 per liter. Harga tersebut naik sebanyak 14,15 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp20.500 per liter.Minyak goreng kemasan sederhana juga menjadi catatan merah karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahan pokok yang paling dicari saat ini tersebut naik 8,65 persen, dari Rp18.500 per liter menjadi Rp20.100 per liter.Selanjutnya ada minyak goreng curah yang naik 2,98 persen, dari Rp16.800 per liter menjadi Rp17.300 per liter. Lalu cabai merah besar yang naik 1,78 persen, dari Rp50.700 per kilogram menjadi Rp51.600 per kilogram.Gula pasir juga naik dari Rp14.200 per kilogram menjadi Rp14.300 per kilogram, dengan kenaikan sebesar 0,70 persen. Cabai keriting merah naik 0,58 persen, dari Rp51.300 per kilogram menjadi Rp51.600 per kilogram.Daging ayam ras juga mengikuti meskipun dengan kenaikan hanya sebesar 0,28 persen dari Rp35.900 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Serta daging sapi paha belakang yang naik 0,08 persen, dari Rp129.300 per kilogram menjadi Rp129.400 per kilogram.Sementara itu, terdapat enam bahan pokok yang tidak mengalami perubahan. Di antaranya adalah beras premium yang tetap sebesar Rp12.400 per kilogram, beras medium Rp10.400 per kilogram, kedelai impor Rp13.600 per kilogram.Kemudian tepung terigu yang juga masih dengan harga yang sama yakni sebesar Rp10.900 per kilogram, telur ayam ras Rp25.500 per kilogram, serta bawang merah sebesar Rp35.600 per kilogram.Sedangkan hanya ada dua komoditas yang mengalami penurunan harga, yakni cabai rawit merah yang turun harga sebanyak 0,29 persen dari Rp68.500 per kilogram menjadi Rp68.500 per kilogram dan bawang putih honan yang turun 0,33 persen dari Rp30.300 per kilogram menjadi Rp30.200 per kilogram.