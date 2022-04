Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Naiknya harga Pertamax dinilai wajar karena Indonesia terdampak kenaikan harga minyak dunia. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat Razikin mengatakan kenaikan harga itu tak perlu menjadi polemik.Menurut Razikin, pemerintah menyiapkan opsi dengan tetap menyubsidi produk Pertalite . "Karena itu, saya percaya rakyat Indonesia dapat menerima apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penaikan harga Pertamax," ujar Razikin dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 1 April 2022.Dia mengatakan kebijakan Erick itu merupakan solusi menghadapi kenaika harga minyak dunia. Razikin menilai regulasi Menteri BUMN sudah tepat, apalagi jika membandingkan harga bahan bakar minyak di Indonesia dengan negara tetangga.Baca: Harga Pertamax Naik, Masyarakat Bakal Migrasi ke Pertalite "Lebih murah ketimbang negara tetangga kita, seperti Singapura Rp30.800 per liter, Thailand Rp20.300 per liter, Laos Rp23.300 per liter, Filipina Rp18.900 per liter, Vietnam Rp19.000 per liter, Kamboja Rp16.600 per liter dan Myanmar Rp16.600 per liter,” kata dia.Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini meminta masyarakat bersabar dengan kondisi kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut merupakan imbas konflik Rusia-Ukraina dan harus dihadapi Indonesia."Bahkan secara ekstrem kita mendorong Pertamina untuk menyiapkan skenario terburuk apabila situasi global seperti konflik Rusia-Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir,” kata Razikin.