Makin Menguat, Rata-Rata Harga CPO September Rp12.594/Kg

Medan: Harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia semakin menguat pada September 2021 atau rata-rata sebesar Rp12.594 per kg."Harga CPO di September yang rata-rata sebesar Rp12.594 per kg itu, di atas harga rata-rata bulan Agustus yang masih Rp12.515 per kg," ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) Sumatera Utara (Sumut) Darma Sucipto, dilansir Antara, Senin, 13 September 2021.Harga jual tertinggi CPO asal Sumut pada September terjadi pada tanggal 8, yakni sebesar Rp12.728 per kg."Meski terjadi penekanan harga di tanggal 10 September menjadi tinggal Rp12.303 per kg, namun diperkirakan hanya terjadi sesaat. Kemungkinan besar harga CPO terus naik lagi," ujarnya.Kenaikan harga jual CPO merupakan dampak masih tingginya permintaan di pasar internasional, di tengah adanya kekhawatiran produksi komoditas ini turun."Kalau permintaan terus naik, maka harga CPO akan bakal naik terus dan itu membuat harga CPO pada September bisa menjadi tertinggi di 2021," imbuhnya.Darma Sucipto menyebutkan, berdasarkan data, harga CPO di Sumut semakin bergerak sejak Agustus.Pada Januari-Juli, harga CPO masih berada di kisaran Rp9 ribuan hingga Rp11 ribuan per kg, dan pada Agustus sudah bisa rata-rata Rp12.515, dan naik lagi di September menjadi Rp12.594 per kg.