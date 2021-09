Subholding Gas Pertamina Makin Eksis di Kancah Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Perta Arun Gas (PAG) turut berperan aktif di kancah internasional. Afiliasi Subholding Gas Pertamina ini makin menunjukkan tajinya di forum gas global dengan PAG mengirimkan perwiranya, Khaliful Ichsan, di ajang Gastech Conference and Exhibition 2021 yang digelar di World Trade Center (WTC), Dubai, Uni Emirat Arab.Corporate Secretary Perta Arun Gas Hatim Ilwan mengatakan hal ini menjadi pembuktian eksistensi PAG dalam konferensi tahunan bidang energi gas bumi, LNG, hidrogen, dan industri kapal yang dihadiri para profesional dari berbagai belahan dunia tersebut."Sebagai perwujudan visi PAG menjadi perusahaan regasifikasi dan LNG Hub kelas dunia, ini menjadi bukti nyata kapabilitas perusahaan di mata internasional,” kata Hatim, dalam keterangan resminya, Rabu 29 September 2021.Selain itu, keterwakilan ini juga menjadi implementasi misi perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis, termasuk memperluas jangkauan ruang lingkup internasional. Apalagi, dalam perencanaan bisnis ke depan, PAG juga akan melakukan pengembangan pada bisnis bunkering, gassing up & cooling down serta bisnis lainnya.“Harapan kami, melalui Gastech Conference and Exhibition ini, PAG bisa lebih eksis di mata internasional serta dapat bersinergi dengan berbagai perusahaan yang potensial menjadi customer,” harap Hatim.Sementara itu, selain menjabarkan mengenai bisnis LNG Hub di Indonesia, Khaliful Ichsan menjelaskan tantangan PAG sebagai perusahaan pertama di bidang LNG Hub di Indonesia serta kesuksesan perusahaan menjaga integritas dan profesionalisme sesuai komitmen dengan customer.Sebagai informasi, PAG merupakan perusahaan regasifikasi satu-satunya di Area Sumbagut dengan kemampuan regasifikasi guna memenuhi kebutuhan listrik, pupuk dan industri di wilayah tersebut.Pada pertengahan Agustus lalu, PAG telah melakukan kerja sama strategis sebagai upaya menetapkan jejak milestone going global dengan menandatangani Terminal Use Agreement dengan Total Energies dalam pemanfaatan LNG Hub Arun pada 2021. Total Energies akan menggunakan dua unit LNG Tank dengan total kapasitas 207 ribu m3.