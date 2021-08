Usai Restrukturisasi, PIS Klaim Cetak Laba Meroket 127%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Restrukturisasi PT Pertamina International Shipping (PT PIS) sebagai Subholding Shipping sejak Juni 2020 dianggap telah menunjukkan dampak dan manfaat langsung yang positif terhadap kinerja bisnis dan operasional perusahaan.Perseroan mengeklaim telah mencetak kinerja positif melalui pencatatan laba bersih mencapai 127,6 persen pada semester I-2021 secara year to date (ytd). Pencapaian ini terjadi di tengah situasi pandemi covid-19 yang terus mendorong perusahaan untuk terus dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini.Kondisi tersebut utamanya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang juga berdampak pada PIS sebagai Subholding Shipping. PT PIS melalui optimasi pada sektor keuangan dan operasional terus berupaya maksimal memberikan kontribusi terbaik bagi PT Pertamina (Persero) secara konsolidasian melalui beberapa hal.Pertama, optimalisasi tonase untuk pemenuhan kebutuhan angkutan third party yang membawa angkutan kargo migas non-Pertamina mencapai 218 persen pada semester I-2021 per ytd.Kedua, cost optimization yang berjalan sejak Januari 2021 berdampak kepada kinerja biaya operasi di bawah 2,14 persen dari ytd semester I-2021 secara year to date (ytd). Terakhir, utilisasi kapal under operation yang mengukur efektivitas vessel scheduling and readiness mencapai 100 persen pada semester I-2021 secara ytd."Faktor keberhasilan lainnya juga didukung dengan Pertamina International Shipping yang telah melaksanakan manajemen bisnis dan operasi mengacu pada efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan perusahaan," jelas Corporate Secretary PIS Arief Sukmara, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 Agustus 2021.Menurut dia, pencapaian laba bersih sebesar 127,6 persen ini juga selaras dengan target jangka panjang perusahaan untuk menjadi integrated marine logistics company. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina dan anak perusahaannya, memberikan dampak positif khususnya pada PIS sebagai Subholding Shipping.Dengan adanya organisasi yang lean dan agile, lanjut dia, PIS mampu fokus terhadap lini bisnis saat ini sehingga perusahaan dapat terus tumbuh sejalan dengan proses bisnis perusahaan untuk menjadi integrated marine logistics company."Pencapaian ini tentunya didukung dengan kinerja SDM yang baik, walau di tengah pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM darurat, perusahaan terus mengedepankan protokol covid-19 dalam menunjang kegiatan bisnis perusahaan, serta memperhatikan aspek-aspek Good Corporate Governance, sehingga kedepan perusahaan dapat terus konsisten dalam mengedepankan pola kerja yang efektif dan efisien serta mencapai target dalam menjaga aset sebagai Integrated Marine Logistics Company," pungkas Arief.(AHL)