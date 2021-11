Chandra Asri Terapkan Ekonomi Sirkular untuk Kelola Sampah Plastik

(Des)

Jakarta: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) berkomitmen menjalankan program-program berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular (circular economy) terutama pada pengelolaan sampah plastik. Penerapan program ini sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam bidang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.Vice President Corporate Relations and Sustainability Chandra Asri Edi Rivai mengatakan, ketika menjalankan tanggung jawab perusahaan, Chandra Asri berkomitmen pada tiga prinsip yaitu People, Planet, Profit dengan mengadopsi pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG)."Memulai perjalanan bisnis yang berkelanjutan, Chandra Asri terus meningkatkan kinerja sekaligus menciptakan kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan lingkungan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 November 2021.Belum lama ini, Chandra Asri mengembangkan pengelolaan sampah terintegrasi dengan mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui Industri Pengelolaan Sampah Terpadu-Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) di Cilegon. IPST ASARI memiliki cakupan pengumpulan sampah plastik rumah tangga hingga satu kelurahan dengan kapasitas 8 ton sampah plastik yang terkumpul per bulan."Sampah tersebut dikelola di IPST ASARI untuk kemudian dijual ke industri daur ulang dan diolah menjadi sumber daya yang lain yaitu bahan bakar kendaraan atau dikenal dengan sebutan BBM Plas," ungkapnya.Chandra Asri juga berkontribusi dalam pembangunan jalan aspal plastik melalui program ‘Aspal Plastik untuk Indonesia Asri’ yang hingga Agustus 2021 telah digelar sepanjang 42,74 km dan berhasil mengelola 234,1 ton sampah plastik melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan terkait.Atas upaya ini Chandra asri meraih tiga penghargaan di ajang Global CSR Summit & Awards 2021 yaitu Best Environment Excellence kategori Gold, CSR Leadership Award kategori Gold, dan Best Community Program untuk kategori Bronze. Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam bidang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial."Kami tentunya sangat berterima kasih atas penghargaan ini dan kami bersyukur karena upaya yang telah kami lakukan dalam hal tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SGDs) mendapatkan apresiasi dari dunia internasional," ujar Edi.Penghargaan di kategori Best Environment Excellence salah satunya diberikan atas inisiatif Chandra Asri dalam teknologi ramah lingkungan untuk secara bertahap beralih ke energi terbarukan di lingkungan pabrik. Perusahaan melakukan inisiatif guna mengurangi jejak karbon dengan membangun instalasi panel surya PV (photovoltaic) di atap pabrik."Panel surya PV ini mampu menghasilkan sekitar 1.500 Megawatt-jam (MWh) listrik terbarukan setiap tahun untuk dialirkan ke area gudang, gedung laboratorium dan stasiun pengisian untuk 53 armada forklift listrik milik Chandra Asri," katanya.Untuk penghargaan CSR Leadership Award diberikan kepada Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra atas inisiatif 'Impactful CSR Leadership through Sustainability Development and Community Empowerment'. Erwin dinilai berhasil membawa perusahaan mencapai pembangunan berkelanjutan melalui penyelarasan dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.Sementara dalam kategori Best Community Program, Chandra Asri mengambil peran dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berupa jembatan gelagar besi yang berada di empat lokasi berbeda yakni Desa Curug Bandung, Desa Pasauran, Desa Sajira di Kabupaten Lebak, dan Desa Tangkilsari di Kabupaten Pandeglang."Jembatan yang sebelumnya terbuat dari kayu dan tidak layak pakai kini sudah bisa dilewati warga sekitar untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan sosial kemasyarakatan dan membuka akses ke pendidikan dan kesehatan," pungkas dia.