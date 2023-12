HUT ke-128, Tahun Ini BRI Kantongi 190 Penghargaan

Advertisement



Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk genap berusia 128 tahun pada 16 Desember 2023. Pada usia tersebut BRI menunjukkan komitmen dalam berkontribusi untuk negeri. Tak hanya mencatatkan kinerja yang gemilang secara berkelanjutan, BRI juga berhasil menyabet prestasi-prestasi penting, baik di bidang utamanya, yakni industri keuangan, maupun secara sosial dan lingkungan.Tercatat sepanjang 2023 setidaknya lebih dari 190 penghargaan disematkan kepada BRI. Penghargaan tersebut datang dari berbagai lembaga maupun organisasi, di tingkat nasional dan internasional.Pada rangking Forbes, pemeringkatan BRI terus naik selama 13 tahun terakhir. Berada di urutan 362 pada 2021, angkanya kemudian naik menjadi peringkat 349 pada 2022, dan pada 2023 ini menduduki peringkat Forbes di urutan 307 atau menjadi yang terbaik di Indonesia.Seperti diketahui, Majalah ekonomi terkemuka di dunia Forbes secara terukur mempublikasikan Forbes The Global 2000 Tahun 2023 yang berisikan daftar 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan penjualan (sales), laba (profit), aset (assets), dan nilai pasar (market value). Pemeringkatan yang didapatkan oleh BRI ini menunjukkan bahwa perseroan mampu menduduki peringkat teratas di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia.Selain itu, kinerja BRI juga diapresiasi melalui penghargaan Global Finance 30th Annual Best Bank Awards 2023: Best Bank in Indonesia, Euromoney's Awards (Rank 1): Market Leader – Indonesia, dan memborong sembilan penghargaan di FinanceAsia’s 23rd Award, salah satunya Best Companies in Asia Poll: Best Financial Company (Gold).Tak hanya dari sisi kinerja, begitu pun dari sisi transformasi digital, The Banker Innovation in Digital Banking Awards 2023 memberikan penghargaan kepada BRI untuk Transformation Project (Agen BRILink). Seperti diketahui, layanan AgenBRILink hadir untuk memudahkan masyarakat yang jauh di pelosok untuk bisa mengakses layanan perbankan.Penetrasi AgenBRILink pun semakin tinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sebagai informasi, hingga Oktober 2023 jumlah agen telah mencapai 710 ribu agen yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa atau meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia.Sementara untuk kinerja secara umum, BRI berhasil menjaga kinerja positifnya. Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif tersebut ditunjukkan dari aset yang secara konsolidasian meningkat sebesar 9,93 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun per kuartal III-2023. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen yoy.BRI juga berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 12,53 persen yoy menjadi Rp1.250,72 triliun. Seluruh segmen kredit BRI tercatat tumbuh positif. Khusus penyaluran kredit UMKM juga tercatat tumbuh 11,01 persen dari semula Rp935,86 triliun di akhir Kuartal III-2022 menjadi Rp1.038,90 triliun di akhir Kuartal III-2023, sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06 persen.Berkaitan dengan core bisnis yakni UMKM, BRI juga mendulang prestasi, seperti belum lama ini, Bank Indonesia (BI) memberikan tiga predikat award kepada BRI. Berkat dedikasi dan komitmen dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan Indonesia, tiga penghargaan diterima, yakni BRI sebagai Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik, Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik, dan Bank Konvensional Pendukung pengendalian Moneter Valas Terbaik.Kemudian sebagai bagian dari bukti nyata concern BRI di bidang Environmental, Social dan Governance (ESG), sebagai contoh diapresiasi oleh FinanceAsia’s di acara 23rd Best Companies in Asia Poll, yakni BRI sebagai Best Corporate ESG Strategy (Gold), serta Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023: Platinum Rank - Sustainability Report 2022 of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Notable di Bidang ESGKomitmen BRI dalam mengimplementasikan ESG tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya score BRI pada Sustainability Yearbook Member S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), dari score 46 di tahun 2020 menjadi 52 (2021) dan 63 (2022), dari skala 1-100.Pencapaian kinerja terbaik tersebut tak terlepas dari kontribusi Insan BRILiaN (pekerja BRI) dari segi kemampuan untuk mendukung kinerja perseroan. Ciamiknya, bakat potensial dan concern yang diberikan oleh BRI untuk pekerjanya, juga diapresiasi melalui penghargaan di bidang human capital.Tercatat BRI memenangkan HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2023 and HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2023. Penghargaan tersebut diberikan untuk BRI sebagai wujud terhadap komitmennya dalam mengembangkan para karyawan. Diberikan oleh Business Media International yakni HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang human resources.Sementara itu, penghargaan khusus DEI memberikan pengakuan atas komitmen teguh BRI untuk mengembangkan lingkungan yang saling menghargai dan menghormati. Di BRI sendiri, prinsip diversity, equity & inclusion sudah lama diterapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan perseroan untuk melayani nasabah di seluruh pelosok negeri dari berbagai kalangan.Kemudian belum lama ini, BRI juga meraih The Winner of Best Workplace (Top of Mind) Survey 2023 by Korn Ferry Indonesia & SWA, LinkedIn Top Companies 2023 in Indonesia, serta Brandon Hall Group yang memberikan sebelas penghargaan, salah satunya HCM Excellence Award 2023: Best New Hire Onboarding Program (Gold Award).“Masih banyak prestasi BRI lainnya yang membanggakan sehingga dapat menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan hasil yang terbaik,” tambah Sunarso.Atas pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan prestasi ini merupakan bukti bahwa BRI mampu menjaga kinerja positif yang berkelanjutan dengan manajemen risiko yang sangat terukur. “Hal ini tentu menjadi prestasi bagi perseroan, BRI tetap mampu menjaga kinerja positif. BRI pun terus fokus pada pemberdayaan dan penyelamatan segmen UMKM di masa sulit, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat layak jika prestasi tersebut didedikasikan bagi seluruh nasabah BRI dan Insan BRILiaN (pekerja BRI) di seluruh Indonesia,” ucapnya.Rangkaian peringatan hari ulang tahun BRI tersebut diselenggarakan di Kantor Pusat BRI pada Sabtu, 16 Desember 2023 dan dihadiri oleh Jajaran Direksi BRI, Dewan Komisaris BRI, serta ribuan Insan Brilian (Pekerja BRI).Puncak perayaan ulang tahun BRI dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) oleh 65 ribu Insan Brilian (Pekerja BRI) dan keluarganya yang berada di Jakarta dan sekitarnya.