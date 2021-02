Harga Karet di Sumatra Selatan Terus Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Harga karet alam di Sumatra Selatan terus naik dalam sepekan terakhir hingga tembus kisaran Rp20 ribu per kilogram (kg) untuk kadar karet kering (KKK) 100 persen.Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan Rudi Aprian mengatakan kenaikan harga ini tak lepas dari pengaruh kenaikan harga minyak mentah di pasar global."Harga getah (karet) biasanya mengikuti harga minyak mentah. Jika naik, ikut naik," kata dia, dikutip dari Antara, Rabu, 24 Februari 2021.Harga karet di Provinsi Sumatra Selatan tembus di kisaran Rp20 ribu per kg untuk KKK 100 persen sejak Senin, 22 Februari 2021 yakni tepatnya Rp20.423 per kg. Harga yang terbentuk ini untuk kali pertama setelah terakhir terjadi pada 3 Desember 2020 yakni Rp20.432 per kg.Pada Selasa, 23 Februari 2021, harga karet KKK 100 persen Rp20.914 per kg, KKK 70 persen Rp14.640 per kg, KKK 60 persen Rp12.548 per kg, KKK 50 persen Rp10.457 per kg, dan KKK 40 persen, dan Rp8.366 per kg.Pada Rabu, 24 Februari 2021, harga karet KKK 100 persen Rp20.075 per kg, KKK 70 persen Rp14.753 per kg, KKK 60 persen Rp12.645 per kg, KKK 50 persen Rp10.538 per kg, dan KKK 40 persen Rp8.430 per kg. "Dalam tiga hari terakhir stabil di kisaran Rp20 ribu/kg untuk KKK 100 persen," kata dia.Hal ini dipengaruhi oleh Keputusan Arab Saudi untuk memangkas produksi secara sukarela dalam jumlah besar di Februari dan Maret, sehingga turut mendongkrak harga, sebelumnya ada komitmen pemangkasan produksi oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).Sebagaimana diketahui bahwa minyak merupakan bahan baku karet sintetis, dengan mahalnya harga minyak maka konsumen akan beralih ke karet alam, dengan demikian permintaan meningkat dan produksi masih tetap memicu harga terdongkrak naik.Secara keseluruhan kondisi seperti sekarang ini punya momentum cukup kuat untuk harga bisa bertahan antara Rp19 ribu-Rp20 ribu per kg, tapi berapa lama bertahan tidak dapat diduga karena faktor lain dapat juga memengaruhi harga.Harga di tingkat Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) lelang mingguan per hari ini berkisar antara Rp10 ribu-Rp12 ribu/kg untuk KKK antara 50-60 persen. Sementara harga karet harian di tingkat petani tradisional masih berkisar Rp6.000-Rp8.000 per kg.(SAW)