Pertamina EP Tingkatkan Produksi Sumur Akasia Bagus Jadi 1.580 Barel per Hari

Cirebon: PT Pertamina EP mencatat peningkatan produksi minyak di Sumur Akasia Bagus (ABG)-008 dari 578 barel per hari (bph) menjadi 1.580 bph.Sumur yang dieksekusi oleh Pertamina EP Asset 3 dan Jatibarang Field melalui program well intervention di awal 2021 terletak di Desa Sumbon Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keberhasilan ABG-008 ini selain mendongkrak produksi Asset-3, juga menambah cadangan karena sumur ini adalah sumur step out."Alhamdulilah, dengan ditemukan minyak melalui pemboran step out ini, cadangan lapangan Akasia Bagus bertambah lima MMSTB (Million Stock Tank Barrels), sehingga untuk mengoptimalkan pengurusannya diperlukan tambahan sumur lagi setidaknya tujuh sumur di sekitar daerah sumur ABG-008," kata General Manager Asset 3, Wisnu Hindadari dalam keterangan resmi, Senin, 22 Februari 2021.ABG-008 merupakan salah satu dari tiga sumur step out di wilayah kerja Asset 3 di Jawa Barat yang berhasil dibor oleh Pertamina EP pada 2020. Sumur step out merupakan sumur yang dibor di luar struktur yang sudah ada di suatu wilayah kerja pertambangan migas.Target produksi awal dari ABG-008 yakni minyak sebesar 460 bph, namun uji produksi membuktikan bahwa ABG-008 mampu berproduksi hingga 578 bph. Uji produksi ini juga menunjukkan bahwa ABG-008 memiliki potensi lebih besar lagi sehingga tim Pertamina EP Asset 3 pun mengusulkan program well intervention berupa stimulasi yang mulai dieksekusi pada 6 Januari 2021.Saat ini, Pertamina EP Asset 3 yang terdiri dari Lapangan Jatibarang, Lapangan Subang, dan Lapangan Tambun memproduksikan minyak sebesar rata-rata 12,620 bph dan gas sebesar rata-rata 264,6 juta standar kaki kubik (mmscfd). Pada tahun ini, Pertamina EP akan melaksanakan 28 pengeboran pengembangan, 143 well intervention, dan 12 kerja ulang di wilayah kerja Asset 3.(DEV)