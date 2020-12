Bukan Cuma Budi Gunadi, Ada 11 Menkes di Dunia yang Tak Punya Latar Belakang Medis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Budi Gunadi Sadikin bukanlah satu-satunya menteri kesehatan yang tidak memiliki pengalaman atau rekam jejak di dunia kesehatan.DataMedcom.iddari berbagai sumber,Selasa, 22 Desember 2020, setidaknya ada 11 menteri di berbagai negara juga tidak memiliki latar belakang kedokteran.Adapun 11 menteri tersebut di antaranya:1. Menkes Singapura Gan Kim Yong yang merupakan lulusan Teknik Elektro, University Cambridge.2. Menkes Saudi Arabia Tawfig AlRabiah yang merupakan lulusan College of Business, the King Saud University. Sebelumnya dia menjabat sebagai menteri perdagangan.3. Menteri Kesehatan dan Sosial Inggris Edward Argar merupakan lulusan Modern History at Oriel College, Oxford. Sebelumnya ia seorang politisi dan anggota parlemen.4. Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Norihisa Tamura merupakan lulusan Ekonomi dan Hukum di Chiba University, Jepang. Sebelumnya dia merupakan anggota Parlemen Jepang. Karier pertamanya di perusahaan konstruksi.5. Menkes Selandia Baru Andrew James Little merupakan lulusan Bachelor of Law, Philosophy and Public Policy at Victoria University of Wellington. Karier sebelumnya menjabat Menteri Perjanjian Waitangi di bawah supervisi Kementerian Kehakiman.6. Menkes Jerman Jens Spahn Bundesministerium für Gesundheit merupakan lulusan Political Science and Law at the University of HagenBanker. Sebelumnya menjabat Sekretaris Parlemen Negara untuk Keuangan.7. Menkes Denmark Magnus Heunicke Minister for Health and Senior Citizens adalah lulusan Journalist, the National School of Journalism, Aarhus (1998). Sebelumnya merupakan Jurnalis dan Menteri Transportasi Denmark.8.Menkes Belanda Hugo de Jonge merupakan lulusan Management, Ichthus Hogeschool in Rotterdam. Sebelumnya adalah Politisi partai Christian Democratic Appeal (CDA).9. Menkes Australia Gregory Hunt merupakan lulusan Bachelor of Law, University of Melbourne; MA International Relations, Yale University. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Olahraga.10. Menkes Kanada Magnus Heunicke merupakan lulusan Bachelor of Arts, Lakehead University; Master of Public Administration, the University of Victoria. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Kanada.11. Menkes Thailand Anutin Charnvirakul merupakan lulusan Engineering, Hofstra University (1989). Sebelumnya berkarier sebagai Politisi pemimpin partai Bumjhaitai.Sementara, Budi Gunadi Sadikin merupakan lulusan Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung yang lama berkarier di dunia perbankan.Namun sejak pandemi covid-19, Budi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I ditunjuk sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).Pria kelahiran Bogor, 6 Mei 1964 itu ikut berperan di masa awal pandemi dalam membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk pengadaan 20 alat PCRtestdengan kapasitas lebih dari 10 ribu tes per hari atau 28 persen dari kapasitas nasional, vaksin covid serta membuat sistem pelaksanaan dan distribusi vaksinasi, dan obat penyembuhan (thereupatic) covid-19.(Des)