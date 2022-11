KKP Bidik Peningkatan Konsumsi Ikan di Harkanas 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia pada peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2022. Hal itu sebagai salah satu upaya penurunan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan usaha olahan ikan "Kalau tingkat konsumsi ikan per kapita naik, otomatis industri olahan ikan juga meningkat," kata Direktur Pemasaran Ditjen Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana, dilansir dari Antara, Senin, 14 November 2022.Pada 2021, konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 56 kg per kapita per tahun. Sedangkan pada 2022, Erwin mengatakan, pemerintah menetapkan target konsumsi ikan menjadi 62 kg per kapita per tahun.Erwin mengatakan Harkanas ke-9 dengan tema 'Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan Untuk Generasi Unggul' akan dilaksanakan pada 21 November di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.Dia menjelaskan Harkanas 2022 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat guna memenuhi gizi masyarakat dan menurunkan angka prevalensi stunting.Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak-anak dan berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. Anak dengan kekurangan gizi kronis memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya secara umum.Selain memengaruhi pertumbuhan tinggi badan, stunting juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan otak anak yang berpengaruh pada kognitif dan kelak mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia Indonesia."Kita ingin sama-sama menggaungkan, mengangkat ikan jadi sumber bahan pangan yang sangat penting, karena ikan memiliki kelebihan untuk penanganan stunting, memperkuat ketahanan masyarakat dari sisi ketahanan tubuh, dan ikut mendukung generasi emas 2045," pungkas Erwin.