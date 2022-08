Digital Banking Apps Paling Digemari, BRImo Catatkan Kenaikan Transaksi 136,5%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengembangkan layanan yang berorientasi customer centric. Dalam layanan digital banking, BRI memiliki Financial Super Apps Digital Banking BRImo yang kini semakin digemari oleh nasabah karena menghadirkan solusi holistic layanan keuangan dalam satu genggaman tangan saja.Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan perseroan bakal terus mengembangkan layanan BRImo sebagai wujud transformasi digital sekaligus hadirkan layanan berorientasi customer centric. Hingga kuartal II-2022, BRImo telah digunakan oleh 18,47 juta users atau tumbuh 66,3 persen secara Year on Year (YoY).Adapun pertumbuhan jumlah transaksi dan sales volume BRImo pada periode yang sama berhasil mencapai triple digit. Jumlah transaksi BRImo hingga akhir Juni 2022 diketahui sebesar 726,4 juta atau tumbuh 136,5 persen YoY.Sementara itu, sales volume BRImo meningkat 131 persen YoY atau senilai Rp1.075 triliun. Dari transaksi finansial tersebut, dihasilkan Fee Base Income sebesar Rp724,2 miliar.“BRImo sebagai layanan digital banking mendapatkan rating yang sangat baik di Playstore mau pun Appstore. Hal ini menunjukan performance yang baik dari sisi pengguna. Strategi ke depan, BRImo sebagai Super Apps akan kami kembangkan untuk memastikan kemudahan transaksi digital bagi nasabah BRI,” ucap Handayani.Handayani menambahkan BRImo sudah memiliki lebih dari 100 fitur dan terhubung ke berbagai aggregator dan biller untuk memudahkan kebutuhan layanan finansial nasabah. Di samping itu, BRImo juga telah menghimpun beberapa killer features atau fitur yang paling sering digunakan nasabah.Fitur yang selama ini menjadi andalan bagi nasabah adalah Digital Saving, Registrasi BRImo, BRImo Fast Menu, Tarik Tunai Tanpa Kartu hingga Personal Financial Management.Pada tahun ini, BRImo terus memperkuat ekosistem layanan dengan berkolaborasi dengan mitra Financial Technology (Fintech) terkemuka di Indonesia. Handayani pun optimistis BRImo dapat menjadi layanan digital banking yang mudah, cepat, aman, dan andal.“BRI telah menyiapkan fitur-fitur menarik. Beberapa ecosystem akan diintegrasikan ke aplikasi BRImo dengan berkolaborasi beberapa fintech besar di Indonesia. Nantinya fitur ecosystem tersebut akan menambah daya tarik baru pengguna BRImo untuk meningkatkan transaksi. Ke depan, beberapa business concern BRImo adalah peningkatan use case, daily needs transaction dan tentunya juga memberikan social impact,” katanya.Hingga saat ini BRI telah merilis lebih dari 100 fitur di dalam BRImo yang terhubung dengan berbagai aggregator/biller terbaik. BRI juga memberikan killer features yang tentunya akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. Adapun beberapa fiturnya adalah Digital Saving, Registrasi BRImo, Fast Menu, Tarik Tunai Tanpa Kartu dan Personal Financial Management.