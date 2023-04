Gak Cuma Bisnis, Perusahaan Wajib Berkontribusi Buat Sekitar Juga Lho

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan kini diminta untuk tidak hanya menjadi perusahaan yang memiliki bisnis yang baik, namun juga secara aktif mengedukasi dan mengkomunikasikan pesan-pesan positif. Melalui penyampaian ini diharapkan dapat mendukung Indonesia menjadi lebih sehat dan lestari.Corporate Communications Manager Arif Mujahidin, Danone Indonesia, peran Public Relations telah menjadi pusat perhatian dan semakin relevan pada beberapa tahun terakhir di tengah situasi yang tidak menentu. Hal ini juga yang mendorong Danone Indonesia aktif mengkomunikasikan berbagai programnya.“Oleh karena itu, Danone memiliki komitmen untuk secara aktif mengkomunikasikan berbagai program di channel yang relevan terkait edukasi kesehatan dan lingkungan ,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.Danone Indonesia meraih tiga penghargaan di tingkat internasional dalam ajang Public Relations (PR) Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing Interactive. Penghargaan yang memiliki 42 kategori ini dinilai oleh panel independen yang merupakan ahli komunikasi.Danone Indonesia memperoleh kategori penghargaan dengan peringkat tertinggi yakni Gold di kategori The Best PR Campaign: FMCG untuk program SGM Eksplor - Tunjuk Tangan untuk Generasi Maju Indonesia dan kategori Best Covid-19 Related Campaign untuk program Sentra Vaksinasi Generasi Maju, serta penghargaan dengan peringkat Bronze di kategori PR Champion of the Year.Untuk program pertama, Danone menyediakan nutrisi yang terjangkau bagi seluruh anak Indonesia, dan melalui kampanye ini, Danone berhasil menjangkau lebih dari 20 juta konsumen, dan memberikan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik kepada lebih 200 ribu anak Indonesia.Kemudian Danone juga mendukung kemajuan seluruh anak Indonesia melalui akses kesehatan, memastikan keluarga Indonesia dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dengan menjangkau penerima manfaat sebanyak 16.164 anak Indonesia di daerah yang sulit dijangkau.Atas pencapaian ini, Arif mengaku sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Danone Indonesia. Penghargaan ini menjadi pemicu bagi pihaknya untuk terus maju dan memberikan inspirasi positif bagi lebih banyak pihak.“Kami juga berharap dapat mendorong semangat inovasi dan kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang mampu bersaing, dan berdampak melalui aktivitas komunikasi dan kehumasan untuk ciptakan Indonesia yang lebih sehat dan lestari.” tutup Arif.