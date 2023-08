ASEAN-BAC Siap Realisasikan Bangun Roadmap Rencana Bisnis di ASEAN

baca juga: Indonesia Dukung Penuh Transisi Ekonomi Hijau ASEAN





Jakarta: Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023 Arsjad Rasjid menyatakan siap merealisasikan ASEAN Business Roadmap Towards Epicentrum of Growth. Business Roadmap merupakan upaya nyata ASEAN-BAC untuk berkontribusi positif pada visi keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini dan dalam rangka menyusun ASEAN Vision 2045.“Saya akan menyerahkan langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ASEAN Business Roadmap Towards Epicentrum of Growth. ASEAN-BAC membangun bisnis yang nyata, tidak hanya sebatas konsep," kata Arsjad, dilansir keterangan resmi, Kamis, 10 Agustus 2023.Dia mengatakan, seluruh sideline ini merupakan bagian dari rangkaian ASEAN-BAC Summit 2023 yang akan dilakukan mulai dari 1-4 September 2023. Selanjutnya akan dilaksanakan juga beberapa acara lainnya seperti ASEAN Fintech Roundtable dan ASEAN Indo-Pacific Forum pada 5-7 September 2023, serta Indonesia Sustainability Forum pada 7-8 September 2023.Hingga saat Ini ASEAN-BAC melalui lima isu prioritas dan delapan legacy project yang ada telah berhasil menggapai beberapa pencapaian. Untuk isu transformasi digital, sistem ASEAN QR Code hingga saat ini sudah berhasil terhubung dengan beberapa negara, misalnya seperti Indonesia dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia.Begitu juga, Vietnam dengan Thailand yang sudah saling terhubung, dan yang terbaru antara Thailand dan Kamboja di 2023 ini. Hal ini mampu mendorong UMKM bersaing secara global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan yang diprediksi mencapai USD133 miliar pada 2025. Masih ada berbagai negara yang terus didorong agar bisa terhubung secara digital.Melalui legacy project Wiki Entrepreneur dan Marketplace Lending Platform, ASEAN-BAC telah berhasil mendukung UMKM dalam mengakses informasi dan pembiayaan yang tepat untuk usahanya. Pada 8-11 Agustus 2023 akan ada business matching antara pihak Japan External Trade Organization (JETRO) dengan Kadin Indonesia yang akan menghubungkan UMKM Indonesia dan Jepang untuk saling berbagi pengalaman dan best practice.Pada sisi yang lain juga terdapat ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network yang juga siap memberikan pelatihan dan seminar bagi UMKM di Indonesia hingga ASEAN.Pada isu pembangunan berkelanjutan, ASEAN-BAC juga telah mendapatkan pencapaian utamanya dalam legacy ASEAN Carbon Center of Excellence dan Net Zero Hub. Pada ASEAN Carbon Center of Excellence telah dibuat ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM)."Dengan adanya AACM ini, secara resmi ASEAN memiliki pasar karbonnya tersendiri. Kawasan ASEAN memiliki stok karbon yang bernilai dan dapat diinvestasikan. Pasar karbon yang berkembang dengan baik dapat mendorong industri pengurangan karbon yang kuat, meningkatkan Produk Domestik Bruto (GDP) melalui investasi modal dan lapangan kerja hijau. Penjualan kredit karbon untuk membantu dekarbonisasi dapat mencapai USD1 triliun pada 2037," ujar Arjad.ASEAN-BAC telah menyelesaikan roadshow secara resmi di sembilan negara ASEAN dan enam negara mitra ASEAN (Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, dan Tiongkok). Berangkat dari semangat keketuaan Indonesia pada ASEAN-BAC 2023, ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity, capaian penting yang diperoleh dari rangkaian roadshow yang telah dilakukan adalah besarnya potensi atas kerja sama, konektivitas, perdagangan serta investasi, potensi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di ASEAN, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).