Gotong Royong Menyongsong Energi Masa Depan

Sedangkan Presiden Jokowi menilai Indonesia mempunyai potensi menjadi pemimpin pasar skema perdagangan karbon dunia di masa depan. Bahkan, saat berbincang dengan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab, ia berani menyebut Indonesia diperkirakan dapat mengalahkan potensi perdagangan pemain karbon kakap seperti Peru, Kenya, hingga Brasil.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya strategis global dalam menekan emisi gas karbon. Salah satu yang perlu diturunkan yakni di subsektor batu bara melalui pemanfaatan teknologi dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).



Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target emisi nol bersih di 2060 atau lebih cepat sejalan dengan agenda Energy Transitions Working Group (ETWG) Presidensi G20 Indonesia.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan pentingnya subsektor batu bara dalam melakukan adaptasi perkembangan zaman. "Dalam beberapa tahun mendatang penggunaan batu bara akan kalah pamor dengan EBT sebagai bagian dari proses transisi energi," kata Arifin.



Kementerian ESDM, kata Arifin, tengah menyiapkan empat strategi dalam mereduksi emisi karbon, yaitu pembangunan industri hilir batu bara, pemanfaatan clean coal technology di pembangkit, Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS), dan co-firing biomassa.



"Implementasi strategi ini akan mempertimbangkan multiplier effect dari proses transisi energi itu sendiri. Satu sisi menutup sejumlah kesempatan kerja. Sisi lain akan membuka banyak peluang penciptaan lapangan kerja," jelasnya.

Presiden Joko Widodo. FOTO: MI/RAMDANI

Langkah pemerintah menekan emisi karbon dan fokus pada transisi energi yang lebih bersih tak berhenti sampai di situ. Bahkan, keputusan besar diambil yakni tak lagi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.Upaya itu dibuktikan dengan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Jokowi pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.Dalam kebijakan baru tersebut, Presiden resmi melarang pembangunan PLTU baru dan mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU yang masih beroperasi saat ini. Kementerian (ESDM) menjelaskan kebijakan pelarangan PLTU baru itu untuk mempercepat rencana penutupan PLTU."Dengan turunnya Perpres 112/2022, rencana pengembangan EBT supaya dipercepat dan ada rencana untuk mempensiunkan PLTU yang sudah memenuhi keekonomiannya," ungkap Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif.Meski demikian, keputusan mempensiunkan PLTU tetap menyesuaikan dengan supply dan demand kebutuhan nasional, sehingga tidak mengganggu stabilitas kelistrikan nasional. Bahkan, ada PLTU yang dikecualikan untuk dipensiunkan yaitu PLTU yang sudah ada di dalam RUPTL sebelum berlakunya Perpres ini.Kemudian PLTU yang sudah terintegrasi dan akan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam. Selain itu, PLTU lain yang masih diperbolehkan adalah PLTU yang mempunyai rencana pengurangan C02 sebesar 35 persen dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.Tak hanya dari sisi pemerintah. PT Pertamina (Persero) mencatat telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan internasional dalam bidang transisi energi pada pertemuan B20 di Bali, Agustus silam. Kerja sama yang dilakukan sebagai komitmen Pertamina demi mendukung program transisi energi bersih dan penurunan emisi.Kerja sama yang terjalin pun sempat mendapat apresiasi dan pujian dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia berpendapat tantangan dengan penerapan teknologi rendah karbon harus ditangani bersama antara negara maju dan negara berkembang.Beberapa kerja sama itu yakni pertama, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina dengan PT Astra Agro Lestari Tbk tentang 'Kerja Sama dalam Potensi Hubungan Bisnis dan Pertukaran Data untuk Pengembangan Proyek-Proyek Rendah Emisi'.Kedua, penandatanganan perjanjian kerja sama Pengembangan Green Industrial Cluster di Jababeka antara Pertamina Power New and Renewable Energy (NRE) Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan PT Jababeka Infrastruktur melalui pemanfaatan PLTS Atap di gedung perkantoran Jababeka.Ketiga, kerja sama Joint Study Agreement (JSA) antara PPI dengan Pondera dalam kerja sama 'Integrated Offshore Wind Energy & Hydrogen Production Facility'. JSA ini merupakan tindak lanjut MoU antara Pertamina NRE (PPI) dengan Pondera yakni perusahaan asal Belanda pada 21 April 2022 perihal pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).Keempat, JSA antara Pertamina (Persero), PEP dan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) terkait 'JOGMEC on CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery (CCUS-EOR) Project in Jatibarang Field'.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kerja sama yang terjalin dilandaskan akan tingginya permintaan energi terbarukan dan bahan bakar rendah karbon yang diperkirakan meningkat untuk memerangi peningkatan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil."Ini adalah kolaborasi antara perusahaan, dan negara, dan yang paling penting adalah kolaborasi antara umat manusia untuk berkontribusi dalam tindakan nyata dan nyata untuk mencapai tujuan konsensus menyediakan akses yang adil ke energi berkelanjutan dan melindungi iklim kita untuk generasi yang akan datang," imbuh Nicke.