AS Roma Ditahan Imbang Tim Papan Bawah

AS Roma harus mengakui kehebatan tim tamu Chievo Verona usai ditahan imbang pada laga sengit diStadion Olimpiade Roma, Minggu 16 September. Giallorossi bermain imbang 2-2 dengan Chievo pada giornata keempat Liga Serie-A Italia.Roma langsung tancap gas setelah unggul cepat lewat gol Stephan El Shaarawy menit ke-10 usai memanfaatkan umpan Alessandro Florenzi yang memberikan umpan silang.Giallorossi bahkan mampu menggandakan keunggulan lewat gol Bryan Cristante saat laga memasuki menit ke-31. Kesalahan passing bek Chievo mampu dimanfaatkan Cristante yang melakukan penetrasi dari tengah lapangan.Tertinggal dua gol membuat Chievo mencoba keluar dari tekanan tuan rumah. Valter hampir membuat Chievo memperkecil ketinggalan, namun sontekan kaki kananya masih jauh dari sasaran. Skor 2-0 untuk kemenangan Roma bertahan hingga turun minum.Usai jeda, Chievo mencoba bangkit dan langsung memberikan tekanan ke pertahanan tim tuan rumah. Gol untuk Chievo akhirnya tercipta pada menit ke-52. Sontekan kaki kanan Valter Birsa dari luar kotak 16 ke arah sudut kiri atas tidak bisa digapai oleh Olsen.Berhasil memperkecil ketinggalan, Chievo terus menekan pertahanan Roma. Beberapa kali percobaan dari Radovanovic dan Valter Birsa sempat merepotkan pertahanan tim tuan rumah.Sayang, asa Roma meraih kemenangan dipupuskan Mariusz Stepinski yang kembali menyamakan kedudukan 2-2 menit ke-83. Sontekan keras kaki kanannya tidak mampu digapai oleh kiper AS Roma.Laga pun terpaksa disudahi dengan skor sama kuat 2-2 bagi kedua kesebelasan. Atas hasil ini, Roma harus puas masih berada di posisiketujuh klasemen sementara dengan meraih lima poin, sedangkan Chievo masih tertahan di dasar klasemen.Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy.Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.