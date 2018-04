Janji Pochettino Menempa Mental Pemain Tottenham

: Tottenham Hotspur gagal menembus babak final Piala FA 2017--2018. The Lilywhites harus tersingkir dari babak semifinal usai dikalahkan Manchester United dengan skor 1-2, Sabtu 21 April.Kekalahan ini tentu terasa pahit bagi Tottenham. Sebab, The Lilywhites sudah delapan kali tersingkir di babak semifinal Piala FA.Pelatih Tottenham Mauricio Pochettino mengaku timnya memang belum pantas menembus babak final. Ia menilai Spurs masih butuh untuk menempa mental mereka lebih lagi agar bisa mencapai level tertinggi dan prestasi dalam kompetisi. Setidaknya sampai empat tahun lagi."Tidak ada penyesalan. Saya pikir kami sudah menunjukkan persaingan. Kami mendominasi pada babak pertama dan skor 1-1 pada babak itu tidak adil. Pada babak kedua, mereka mencetak gol dan pertandingan makin terasa ketat," ujar Pochettino."Kami sedang dalam proses di mana kami bisa mencapai babak semifinal Piala FA, kami bisa tampil di Liga Champions, dan kami berjuang untuk mencapai empat besar. Kami sudah mendekati persaingan untuk gelar," tambahnya."Untuk menciptakan mental juara, kami butuh empat tahun lagi. Saya pikir Tottenham punya banyak waktu dengan saya atau dengan pelatih lain. Tetapi, saya pikir penting untuk mengembangkan filosofi dalam klub," tutur Pochettino.Kegagalan ini mereka ke babak final ini juga memaksa Tottenham untuk menahan hasrat mereka meraih gelar yang sudah mencapai sepuluh tahun. Terakhir kali, The Lilywhites meraih gelar di ajang Piala Liga Inggris pada musim 2007--2008. (Soccerway)(PAT)