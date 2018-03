Profil Tim Liga 1 2018: Persib Bandung

Persib Bandung siap mengarungi kompetisi Liga 1 2018. Sejumlah pemain anyar juga didatangkan skuat Pangeran Biru.Persib sudah mengumumkan 28 pemain di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung, Sabtu 17 Maret. Momen itu sekaligus dimanfaatkan untuk memperkenalkan pemain anyar seperti bek Aqil Savik dan striker anyar Jonathan Bauman.Pada momen tersebut, terungkap bahwa Persib tidak melanjutkan kerja sama dengan Michael Essien. Ia disebut tidak masuk rencana pelatih Roberto Carlos Mario Gomez.Meski tanpa Essien, Persib masih bisa mengandalkan pemain seperti In Kyun Oh, Kim Jeffrey Kurniawan, Gian Zola, Atep, dan bintang Timnas U-23, Febri Hariyadi.Sebagai ujian pertama, Persib melawan PS Tira yang berlangsung besok malam pukul 18.30 WIB.Persib didirikan pada 14 Maret 1933. Delapan hari yang lalu, Persib merayakan hari jadi ke-85.Sebelum bernama Persib Bandung, ada perkumpulan bernama Bandoeng Inlandsche Voetbal Bon (BIVB) pada 1923. BIVB merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu.Namun, seiring berjalannya waktu, BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (PSIB) dan National Voetball Bond (NVB). Pada 14 Maret 1993, kedua perkumpulan itu sepakat melebur dan lahirlah perkumpulan bernama Persib. Sejak saat itu, Persib terus mewarnai perjalanan liga Indonesia hingga kini.Prestasi Persib di kompetisi Perserikatan (1931-1994) begitu impresif. Tercatat, mereka menjadi juara pada 1937, 1961, 1986, 1990, dan 1995. Lalu, setelah berubah menjadi Liga Super Indonesia, Persib berhasil juara pada 2014. Prestasi terakhir yang direngkuh Atep cs ialah menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden pada 2015.Berposisi sebagai pemain sayap, Febri Hariyadi bisa diandalkan oleh Persib. Febri yang juga pemain Timnas Indonesia punya skill dan kecepatan di atas rata-rata. Selain itu, kemampuan tembakan jarak jauhnya kerap membuat kiper lawan kerepotan.Teranyar, Febri membantu Indonesia membungkam Singapura pada laga uji coba, kemarin. Gol yang diciptakannya boleh dibilang luar biasa. Mengandalkan kecepatan dribiling, dia melewati lawan dan melepaskan tembakan keras ke gawang Singapura.Striker asal Chad itu menjadi andalan Persib sejak musim lalu. Kendati baru mencetak empat gol, N’Douassel tetap momok menakutkan bagi lawan yang menghadapi Persib.N’Douassel dikenal kuat saat duel udara. Lalu, penempatan posisi di kotak penalti lawan menjadi nilai plus yang dimiliki striker 29 tahun itu. Musim ini, N’Douassel akan bahu membahu bersama striker anyar Jonathan Bauman.(ASM)