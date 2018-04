Hajar Borneo, Persib Tempati Posisi Kelima

Klik di sini: Liverpool Tertahan di Markas West Brom

Persib Bandung tampil impresif pada laga kandang mereka ketika menjamu Borneo FC pada pekan kelima Liga 1 Indonesia 2018. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Maung Bandung menang 3-1 atas tim tamu, Sabtu 21 April.Kegemilangan Persib tak lepas dengan duet lini depan mereka, Ezechiel N'Doussel dan Jonathan Bauman. Kedua pemain ini mampu memberikan sumbangan gol untuk tuan rumah.N'Doussel bahkan mampu mencetak dua gol. Gol pertamanya dicetak pada menit kesembilan untuk membawa Persib unggul 1-0 hingga turun minum.Pada babak kedua, pemain internasional Republik of Chad ini menambah koleksi golnya, tepatnya memasuki menit ke-68.Tim tamu sempat membuka asa untuk bangkit dengan gol yang dicetak oleh Titus Bonai pada menit ke-77. Sayang, Baumann membuyarkan asa itu buru-buru ketika golnya pada menit ke-79 membuat Persib menegaskan diri sebagai pemenang pada laga tersebut dengan skor 3-1.Kemenangan ini membawa Persib melesat ke posisi lima klasemen sementara berkat perolehan delapan poin. Sebaliknya, Borneo kian merosot setelah menelan dua kekalahan beruntun.Sebelum dikalahkan Persib, Borneo juga sempat menelan pil pahit ketika bertandang ke markas Persija Jakarta 14 April lalu. Alhasil mereka berada di posisi kedelapan.M. Natshir, Bojan Malisic (C), Victor Igbonefo, Ardi Idrus, Henhen Herdiana, Hariono, Ghozali Siregar, Febri Hariyadi, Oh Inkyun, Jonathan Bauman, Ezechiel N'Doussel.M. Ridho, Abdul Rahman, Azamat Baimatov, Diego Michiels (C), Mohamadou Alhadji Adamou, Abrizal Umanailo, Julien Alex Thomas Faubert, Mahadirga Lasut, Srdan Lopicic, Lerby Eliandry, Titus Bonai.(ASM)