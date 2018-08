Hasil Pertandingan Liga Top Eropa Tadi Malam

Sejumlah klub top Eropa menjalani laga di liga masing-masing. Dari berbagai pertandingan yang melibatkan tim besar, hanya Manchester City yang gagal meraih poin.Pada matchday ketiga Liga Primer Inggris, City harus tertahan oleh Wolverhampton Wanderes di Molineux Stadium dengan skor 1-1. Hasil ini membuat The Citizens untuk pertama kalinya gagal meraih poin penuh sejak 10 Mei 2018.Dengan hanya meraup satu poin, maka City gagal mengikuti jejak Liverpool yang sukses meraih kemenangan dalam tiga laga awal liga. Terkini The Reds menang tipis 1-0 atas Brighton & Holve Albion. Kemenangan yang membuat Liverpool sendirian bertengger di puncak klasemen dengan poin sempurna, 9.Kemenangan juga diraih Arsenal ketika menjalani laga kandang kedua musim ini. Menjamu West Ham United di Emirates Stadium, Arsenal menang dengan skor 3-1.Ini menjadi kemenangan perdana Unai Emery di Liga Primer Inggris. Setelah pada dua laga awal ia selalu gagal membawa The Gunners menang. Pekan pertama dikalahkan City (0-2 di Emirates) dan takluk atas Chelsea 2-3 di Stamford Bridge.Mampir ke Italia, ada dua grande partita yang terjadi. Yaitu Juventus kontra Lazio, dan Napoli menjamu AC Milan.Bertanding di Juventus Stadium, Bianconeri menang dengan skor meyakinkan 2-0 atas Lazio. Sayangnya, pemain termahal Juve Cristiano Ronaldo belum juga menyumbang gol perdananya untuk klub berbasis di Turin ini. Sebab dua gol Juve dipersembahkan Miralem Pjanic dan Mario Mandzukic.Kemenangan ini untuk sementara membuat Juve berada di puncak klasemen dengan koleksi enam poin. Pasukan Massimiliano Allegri hanya unggul agresivitas gol dari Napoli yang juga menguntit mereka dengan meraih enam poin.Pasalnya Napoli juga meraih kemenangan kedua setelah mengalahkan Milan di San Paolo. Menariknya, Partenopei meraih kemenangan heroik setelah sempat tertinggal 0-2 dari Milan pada babak pertama. Tuan rumah mampu bangkit dari ketertinggalan dan mampu membalikkan keadaan menjadi 3-2 pada babak kedua.Melipir ke Spanyol, ada Atletico Madrid yang meraih kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano. Kemenangan tipis juga diraih Barcelona ketika bertandang ke markas Real Valladoid. Barca menang berkat satu-satunya gol yang diciptakan oleh Oesmane Dembele. Gol yang membuat Barca kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi enam poin.Deportivo Alaves 0-0 Real BetisAtletico Madrid 1-0 Rayo VallecanoReal Valladoid 0-1 BarcelonaWolverhampton 1-1 Man CityBournemouth 2-2 EvertonArsenal 3-1 West Ham UnitedHuddersfield 0-0 CardiffSouthampton 1-2 Leicester CityLiverpool 1-0 Brighton & Hove AlbionHerta Berlin 1-0 NurnbergWerder Bremen 1-1 HannoverFreiburg 0-2 Eintracht FrankfurtWolfsburg 2-1 SchalkeFortuna 1-2 AugsburgBorussia M'Gladbach 2-0 Bayer LeverkusenJuventus 2-0 LazioNapoli 3-2 AC Milan(FIR)