David Beckham Merasakan Langsung Guncangan Gempa Lombok

: Ikon sepak bola Inggris David Beckham dikabarkan merasakan langsung guncangan gempa yang terjadi di Lombok. Mantan bintang Manchester United itu kabarnya tengah berada di Bali saat gempa berkekuatan 7 magnitudo mengguncang Lombok, Minggu 5 Agustus.Beckham sekeluarga tiba di Bali pada Sabtu 4 Agustus. Bahkan Daily Mail memajang foto amatir di laman beritanya yang memperlihatkan keluarga Beckham saat baru tiba di Bali.Ia datang hendak berlibur bersama sang istri Victoria Beckham dan keempat anaknya Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13), dan Harper (7). Beckham dan keluarganya dikabarkan menginap di salah satu resort yang berjarak 96 kilometer dari pusat gempa.Mereka pun kabarnya akan menyambangi Lombok sebelum gempat yang menewaskan setidaknya 98 orang itu terjadi. Namun, niatan tersebut tampaknya harus diurungkan keluarga mantan kapten Timnas Inggris itu."Mereka tentunya sangat merasakan terjadinya gempa. Anak-anaknya terutama, mereka merasakan sedikit guncangan tapi mereka semua dalam keadaan aman. Mereka juga menyampaikan duka kepada para korban," ucap seorang sumber kepada The Sun.Tak hanya keluarga Beckham, selebriti lainnya yang juga merasakan guncangan gempa Lombok adalah istri penyanyi John Legend Chrissy Teigen dan anggota grup vokal Take That Gary Barlow. Keduanya sempat mengabarkan terjadinya gempa di akun Twitter masing-masing."Terima kasih atas perhatian kalian. Kami semua dalam keadaan baik, walau sedikit terkejut," tulis Barlow di Twitter-nya.(REN)