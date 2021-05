[Cek Fakta] Pesawat Tempur Israel Berjatuhan Ditembak Senapan Mesin Palestina? ini Faktanya

"Pesawat tempur Israel berjatuhan di tembang senapan mesin anti pesawat tempur milik Palestina"

Beredar sebuah video yang memperlihatkan suasana peperangan. Terlihat sejumlah pesawat terjatuh terkena tembakan senapan mesin. Video itu beredar melalui berbagai media sosial dan pesan berantai WhatsApp.Akun Facebook Muhammad Alfianturut membagikan video itu pada Selasa 18 Mei 2021. Diklaim, pesawat yang terjatuh dalam video berdurasi 30 detik itu adalah milik pasukan militer Israel ditembak senapan mesin Palestina. Pada unggahan videonya, akun itu menambahkan narasi bertuliskan sebagai berikut:Benarkah video yang beredar tersebut memperlihatkan pesawat militer Israel berjatuhan karena ditembak senapan mesin Palestina? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa video yang diunggah akun Facebook Muhammad Alfian memperlihatkan pesawat tempur Israel ditembak senapan mesin antipesawat tempur milik Palestina adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah simulasi video game. Video identik diunggah kanal Youtube Compared Comparison melalui video berjudul "ArmA 3 - MiG-29 in Action vs C-RAM - Phalanx CIWS - C RAM - Tracer Firing - Simulation" diunggah 30 Januari 2021. Video tersebut memperlihatkan video simulasi game peperangan."ArmA 3 - MiG-29 in Action vs C-RAM - Phalanx CIWS - C RAM - Tracer Firing - Simulation" tulis keterangan video dalam kontak deskripsi video.Senjata yang terlihat dalam video yang beredar berjenis Counter-Rocket Artillery Mortar (C-RAM) dan Close in Weapon System (CIWS). Israel maupun Hamas tidak memiliki dua jenis senjata tersebut.Dilansir Tempo, senjata militer yang digunakan oleh Israel adalah Iron Dome, Pesawat Tempur F-35, serta Helikopter dan Artileri. Sedangkan senjata militer yang digunakan oleh Hamas adalah Roket A-120, Rudal S-40, Sistem Roket Multi-Layer (MLRS), Rudal BM-21 Grad, ATGM, Mortir dan Rudal, serta Drone Kamikaze.Klaim bahwa video yang diunggah Akun Facebook Muhammad Alfian memperlihatkan pesawat tempur Israel ditembak senapan mesin antipesawat temput milik Palestina adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah simulasi video game.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.youtube.com/watch?v=5nrb59rGiDc&t=74shttps://tekno.tempo.co/read/1463635/hamas-vs-israel-perbandingan-senjata-yang-digunakanhttps://archive.md/OG8uk*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)