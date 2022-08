[Cek Fakta] Benarkah Ferdy Sambo Penulis Novel Kisah Percintaan? Ini Faktanya

"Baru tau kalau fredy S itu S=sambo."

"Pada era 1980 hingga 1990-an, nama Fredy S dikenal berkat novel-novel percintaan hasil karyanya yang sering menyelipkan plot adegan erotis yang membangkitkan birahi. Dalam dunia sastra Indonesia, nama penulis yang menjuluki dirinya sebagai 'sastrawan kaki lima' bahkan diangggap tidak pernah ada," tulis Merdeka.com dalam laporannya, Sabtu 14 Februari 2015.

Beredar sebuah foto memperlihatkan novel dengan dua judul berbeda di media sosial. Novel itu ditulis seseorang bernama Fredy S.Adalah akun twitter @IwanPangka yang turut mengunggah foto tangkapan layar memuat novel tersebut, Rabu 10 Agustus 2022. Kemudian unggahan ini dikaitkan dengan Sambo.Nama Sambo kini sedang populer, yakni Ferdy Sambo, seorang mantan Kadivpropam Polri berpangkat inspektur jenderal. Adalah akun twitter @sehatkabehh yang mengaitkan novel itu dengan Sambo, Rabu 10 Agustus 2022. Berikut narasinya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa penulis novel itu adalah Ferdy Sambo, adalah salah. Faktanya, inisial S itu adalah Siswanto.Dilansir dari Merdeka.com, Fredy Siswanto merupakan pencipta 'roman picisan'. Pria bernama asli Bambang Eko Siswanto ini meninggal dunia pada 24 Januari 2015.Sementara Ferdy Sambo, adalah seorang jenderal bintang dua. Ferdy kini menjabat sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri.Klaim bahwa penulis novel itu adalah Ferdy Sambo, adalah salah. Faktanya, inisial S itu adalah Siswanto.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis satire atau parodi. Konten jenis ini biasanya tidak memiliki potensi atau kandungan niat jahat, namun bisa mengecoh.Satire merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pada pihak tertentu. Kemasan konten berunsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Secara keumuman, satire dibuat sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang tengah terjadi.Sebenarnya, satire tidak termasuk konten yang membahayakan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak yang menanggapi informasi dalam konten tersebut sebagai sesuatu yang serius dan menganggapnya sebagai kebenaran.https://twitter.com/sehatkabehh/status/1557326203018973185?t=rGp9G2RwXmQLtEKn68JoWg&s=08https://www.merdeka.com/peristiwa/novel-karya-fredy-s-laris-karena-bumbu-bumbu-erotis.html*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016