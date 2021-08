[Cek Fakta] Foto Warga Iran Kelaparan karena Kekurangan Pasokan Air? Begini Faktanya

"People in Iran are dying due to the lack of water supply…

Meanwhile the government is sending millions of dollars to fund terrorist around the globe."



"Orang-orang di Iran sedang sekaray karena kurangnya pasokan air…

Sementara itu, pemerintah sedang mengirimkan jutaan dollar untuk membiayai teroris di seluruh dunia."

082113322016

Beredar foto yang diklaim memperlihatkan warga Iran sedang sekarang karena kekurangan pasokan air. Foto-foto itu beredar di media sosial Twitter.Akun Asaad Hanna (@AsaadHannaa) mengunggah foto itu pada 19 Juli 2021. Pada unggahannya, akun itu menambahkan narasi sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim pada kedua foto yang beredar memperlihatkan orang-orang di Iran kelaparan karena kekurangan pasokan air adalah salah. Faktanya, kedua foto tersebut bukan di Iran.Dilansir Turnbackhoax.id, dua foto unggahan tersebut diambil pada dua peristiwa yang berbeda. Melalui reverse image, foto pertama yang asli dari berasal dari potongan dari video yang diunggah kanal YouTube berjudul ????? ? ??????? (Man and Humanity) pada 16 April 2013.Adapun foto kedua dari cuitan tersebut merupakan foto korban perang di Mosul, Iraq tahun 2017 yang pernah dimuat dalam artikel The Sydney Morning berjudul "The war has just started". The Sydney Morning memberikan keterangan foto sebagai berikut."A husband tries to revive his wife as their children look on."Terjemahan:"Seorang suami mencoba menghidupkan kembali istrinya yang anak-anak mereka melihatnya."Klaim pada kedua foto yang beredar memperlihatkan orang-orang di Iran kelaparan karena kekurangan pasokan air adalah salah. Faktanya, kedua foto tersebut bukan di Iran.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.