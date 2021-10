[Cek Fakta] Mantan Pejabat Australia Ini Ketahuan Terima Uang dari Perusahaan Farmasi Paksa Vaksinasi? Simak Faktanya

"So, Gladys Berejiklian, premier of New South Wales (was) finally got caught of taking money from Big Pharma for pushing the Elite's agenda on Vucksin and the Passport…

… NOW YOU KNOW…



Jadi, Gladys Berejiklian, perdana New South Wales (was) akhirnya ketahuan ambil uang dari Big Pharma untuk mendorong agenda Elite tentang Vucksin dan Paspor…

… SEKARANG ANDA TAHU…

Diterjemahkan dari Bahasa Inggris."