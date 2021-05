"Survey WNI pendukung genosida israel terhadap muslim palestina dahulu pendukung Ahok.Usir koloneal yahudi keluar dari Indonesia"

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan hasil survei terhadap warga negara Indonesia (WNI) mengenai konflik Palestina-Israel. Hasilnya, pendukung genosida Israel terhadap muslim Palestina adalah pendukung Ahok.Akun facebookmembagikan narasi ini pada 20 Mei 2021. Berikut narasi lengkapnya.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim survei pendukung genosida Israel terhadap muslim Palestina adalah pendukung Ahok salah. Faktanya, tidak ada survei terkait hal tersebut.Dilansir dari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berbicara dengan rekannya, Menlu Palestina Riyad Al-Maliki. Menekankan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina "Saya berbicara melalui telepon bersama Menlu Palestina Riyad Al-Maliki pada 14 Mei, menyampaikan dukungan penuh Indonesia kepada rakyat Palestina," sebut Menlu Retno melalui Twitter, yang dikutip Medcom, Sabtu 15 Mei 2021."Agresi Israel termasuk serangan mengerikan ke Gaza harus dihentikan," tegas Menlu.Retno menegaskan bahwa Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB (DKPBB) untuk mengambil langkah nyata menghentikan seluruh kekerasan serta menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina.Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan Indonesia selalu mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah bakal membantu warga Palestina memperoleh hak sebagai negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat."Bangsa Indonesia selalu berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestina. Prinsip bangsa Indonesia adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujar Wamenag dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.Menurut dia, aksi polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke pemuda Palestina di Masjid Al-Aqsa Yerusalem amat keji. Pembubaran itu terjadi di tengah kemarahan atas potensi penggusuran warga Palestina dari tanah yang diklaim sebagai permukiman Yahudi.Klaim survei pendukung genosida Israel terhadap muslim Palestina adalah pendukung Ahok salah. Faktanya, tidak ada survei terkait hal tersebut.Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading contentdibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.1.https://www.medcom.id/nasional/politik/GNlq3y2b-wamenag-indonesia-berdiri-di-belakang-rakyat-palestina2.https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/ZkeY9R5k-menlu-sudah-terlalu-lama-hak-palestina-digerogoti-israel3.https://archive.fo/QKrL4*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel(WHS)