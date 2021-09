[Cek Fakta] Benarkah Ini Klarifikasi Anies Baswedan soal Terperosok ke dalam Got? Simak Faktanya

"SAYA BISA TERANGKAN, SEHARUSNYA

POSISI GOT ITU BUKAN DI SITU TAPI DI

SINI. DAN SOLUSI MENGATASI KECEBUR

GOT ITU SEBETULNYA SANGAT

SEDERHANA; JANGAN LEWAT SAMBIL

DADAH-DADAH DI SAMPING GOT," bunyi narasi pada meme tersebut.



"Klarifikasi setelah dia viral karena blusukan menyapa pendukung didalam got."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Ini kalau main ikan begini di tepi kolam, harus ekstra hati-hati. Biar enggak kecemplung dua hari berturut-turut. Agak repot nih kalau kecemplung dua hari berturut-turut. Jadi harus hati-hati. Buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar tidak kecempelung," kata Anies seperti pada video yang diungah di akun instagramnya, 12 September 2021.

Beredar sebuah meme bergambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan narasi bahwa ia memberikan klarifikasi soal terperosok ke dalam got. Narasi itu beredar di media sosial.Adalah akun facebook EH yang turut mengunggah meme tersebut, Senin 13 September 2021. Akun itu menegaskan bahwa meme itu merupakan klarifikasi Anies terkait peristiwa kecebur got.Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa narasi pada meme itu merupakan klarifikasi Anies terkait peristiwa terperosok ke dalam got, adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Di sisi lain, Anies sempat terperosok di dalam got saat mengunjungi warga di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 11 September 2021. Insiden itu tertangkap kamera dan viral di tengah masyarakat. Keesokan harinya, Anies menyampaikan pesan agar tidak terperosok atau kecebur ke dalam kolam atau got. Hal itu ia sampaikan saat sedang bersantai di tepi kolam ikan di rumahnya.Klaim bahwa narasi pada meme itu merupakan klarifikasi Anies terkait peristiwa terperosok ke dalam got, adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis imposter content (konten tiruan). Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.https://www.instagram.com/tv/CTtA9sHAWPE/https://news.detik.com/berita/d-5720074/pesan-anies-usai-viral-kecebur-got-hati-hati-kalau-jalan*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(DHI)