[Cek Fakta] Beredar Foto Polisi Maritim Swiss Temukan Jasad Eril di Sungai Aare? Cek Dulu Faktanya

Beredar unggahan kolase foto yang diklaim memperlihatkan detik-detik polisi maritim Swiss menemukan Emmeril Khan Mumtadz ( Eril ), anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Sungai Aare.Foto itu beredar di media sosial.Akun Facebook ini turut membagikan foto-foto tersebut pada Rabu, 1 Juni 2022. Salah satu foto memperlihatkan dua petugas sedang mengevakuasi mayat yang mengambang di sungai. Foto lainnya memperlihatkan dua orang petugas berdiri disamping kereta dorong berisi jenazah terbungkus kain putih.Pada unggahannya, akun ini menyertakan narasi sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya Dari hasil penelusuran, klaim pada kolasi foto yang beredar memperlihatkan detik-detik polisi maritim Swiss menemukan jasad Eril di Sungai Aareadalah salah. Faktanya, foto-foto yang beredar tidak ada kaitannya denganEril Kamil.Melalui reverse image, kolase foto yang beredar adalah foto-foto lama. Foto yang memperlihatkan dua orang petugas mengevakuasi jenazah yang mengambang di sebuah sungai telah beredar di internet sejak 2014.Foto yang identik dimuat capitalnewspaper.co.zamelalui artikel“Body found floating in the Msunduzi river".Dalam artikelnya dijelaskan bahwa seorang pria tak dikenal ditemukan mengambang di sungai Msunduzi, Afrika Selatan.Sementara itu, foto yang menunjukkandua petugas berdiri disamping kereta dorong berisi jenazah terbungkus kain putih pernah dimuat situs kenyans.co.kepada 25 September 2018 melalui artikeljudul, “Kenyan Woman in US Found Dead After Missing for 1 Month.”Dari penjelasan artikel tersebut, seorang wanita Kenya yang tinggal di AS ditemukan tewas setelah keluarganya melaporkan dia hilang. Mayatnya ditemukan petugas Patroli Jalan Raya California (CHP).Dikutip Medcom.id, pencarian Eril, masih terus dilakukan hingga hari ketujuh,Otoritas Swiss berkomitmen untuk terus melakukan pencarian Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) tanpa batas waktu. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad menyampaikannya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 6 Juni 2022."Kepolisian Swiss terus melakukan pencarian Eril dan itu merupakan komitmen mereka.Upaya pencarian akan terus dilakukan, tanpa bayas waktu, hingga Eril ditemukan," Kata Muliaman.Klaim pada kolasi foto yang beredar memperlihatkan detik-detik polisi maritim Swiss menemukan jasad Eril di Sungai Aareadalah salah. Faktanya, foto-foto yang beredar tidak ada kaitannya denganEril Kamil.Informasi ini jenis hoaksfalse context(konteks keliru).False contextadalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.-https://capitalnewspapers.co.za/14948/body-found-floating-msunduzi-river/-https://www.kenyans.co.ke/news/33415-kenyan-woman-us-found-dead-after-missing-1-month--https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/aNrvEGzN-pencarian-eril-di-swiss-terus-dilakukan-tanpa-batas-waktu

