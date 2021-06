[Cek Fakta] 7 dari 10 Orang di Amerika Serikat Tolak Vaksin Covid-19? Ini Faktanya

"Turns out CDC quietly released data showing that 7 out of 10 Americans are declining the experimental gene therapy.



"Ternyata CDC diam-diam merilis data yang menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang Amerika menolak terapi gen eksperimental."

Beredar kabar yang menyebutkan 7 dari 10 orang di Amerika Serikat menolak vaksinasi covid-19. Diklaim, informasi ini berasal dari hasil survei Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).Akun Twitter @jobrannon turut membagikan kabar itu pada 23 Mei 2021. Akun itu membuat cuitan bertuliskan sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim bahwa CDC mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan 7 dari 10 orang di Amerika Serikat menolak vaksinasi covid-19 adalah salah. Faktanya, informasi ini telah dibantah pihak CDC.Juru bicara CDC Kristen Nordlund mengatakan tidak ada laporan atau data dari CDC terkait survei seperti pada unggahan yang beredar di media sosial. Klarifikasi itu dimuat US Today melalui artikel berjudul "Fact check: No, the CDC did not release data showing 7 in 10 Americans are declining COVID-19 vaccine" tanyang 31 Mei 2021.Pada artikel itu, Nordlund tidak mengetahui data survei yang dimaksud. Nordlund menunjuk dua laporan dari CDC. Pertama, laporan dari Februari tentang maksud dan alasan vaksinasi covid-19 untuk tidak memvaksinasi di antara kelompok yang diprioritaskan untuk vaksin awal. Kedua, laporan pada 11 Mei tentang faktor demografis dan sosial yang terkait dengan inisiasi vaksin covid-19 di antara orang dewasa 65 tahun ke atas.Sementara itu, di sisi lain, memang ada survei per 10 Mei 2021 dari Biro Sensus Rumah Tangga AS yang menunjukkan hanya 11,4 persen penduduk AS dalam kategori dewasa yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Lalu, pada survei yang dirilis pada 6 Mei 2021, menunjukkan sebanyak 22 persen orang berusia 18 hingga 64 tahun di AS masih ragu dengan vaksin korona. Angka itu turun dibandingkan pada Januari yang mencapai 27,5 persen.Klaim bahwa CDC mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan 7 dari 10 orang di Amerika Serikat menolak vaksinasi covid-19 adalah salah. Faktanya, informasi ini telah dibantah pihak CDC.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/31/fact-check-false-claim-cdcs-covid-19-vaccine-hesitancy-data/5262978001/https://archive.md/wip/wUahj*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)