[Cek Fakta] Jokowi Dipilih PBB Jadi Pemimpin Satgas Penanganan Krisis Global? Cek Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WAN)

Beredar sebuah video yang menarasikan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memilih Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Satgas penanganan krisis global. Video ini beredar di media sosial.Akun TikTok ini membagikan video tersebut pada 14 Juli 2022. Akun itu menyertakan narasi pada unggahan videonya sebagai berikut:"Kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai mampu membawa Indonesia tahan menghadapi krisis global, sehingga didaulat menjadi salah satu pemimpin satgas khusus PBB dalam penanganan krisis global"Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada vide yang beredar bahwa PBB memilih Presiden Jokowi sebagai pemimpin Satgas penanganan krisis globaladalah salah. Faktanya,Presiden Jokowi ditunjuk Sekjen PBB untuk menjadi salah satu dari enam anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group.Dikutip dari dari situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jokowi tidak dipilih sebagai pemimpin satgas penanganan krisis global. Jokowi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk menjadi salah satu dari enam anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG).Champion Group tersebut, dipimpin oleh Sekjen PBB, bertujuan untuk mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi dan keuangan global.Adapun kelima anggota GCRG lainnya adalah Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, serta Perdana Menteri Bangladesh.Klaim pada vide yang beredar bahwaPBB memilih Presiden Jokowi sebagai pemimpin Satgas penanganan krisis globaladalah salah. Faktanya,Presiden Jokowi ditunjuk Sekjen PBB untuk menjadi salah satu dari enam anggotaChampion Group of the Global Crisis Response Group.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/18407/presiden-ri-joko-widodo-dipercaya-menjadi-anggota-champions-group-pbb-guna-mendukung-upaya-atasi-krisis-pangan-energi-dan-keuangan-global*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016